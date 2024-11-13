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Базу «Реала» переименуют в честь Флорентино Переса

вчера, 21:08

Тренировочную базу «Реала» переименуют в честь президента клуба Флорентино Переса.

Как сообщает источник, члены правления мадридского клуба поддержали идею переименовать тренировочную базу.

Однако после голосования Перес настоял на том, чтобы новое название спортивному городку присвоили лишь после его распоряжения, поскольку на тот момент «не был психологически готов» к тому, чтобы клубную базу «Реала» назвали в его честь.

Также утверждается что на Ассамблее 2022 года была выдвинута идея о переименовании в честь Переса «Сантьяго Бернабеу», но президент «Реала» не поддержал эту инициативу.

На карте, размещенной на сайте городского совета Мадрида, тренировочная база «Реала» получила новое название. На официальном сайте «Реала» и в сервисах Google название клубной базы остается прежним.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:57
не надо с ним спорить, следует всегда соглашаться ...
qsay7tmvj6j7
qsay7tmvj6j7
сегодня в 05:01
Фактически это памятник при жизни.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:58
Перцу надо еще гимн себе придумать чтобы пели
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:36
натуральная реставрация феодализма)))
теперь фанаты КК Реал должны утреннюю зарядку начать с перекличкой,
боже, храни короля переса.
сокращенно - ку-ку.
sihafazatron
sihafazatron ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
вчера в 21:35
Для реала это обычное дело....
shur
shur
вчера в 21:29
...понятное дело! Обьявляю дату: 07.03.2027 года.
...80 -летие Большого Босса Флорентино...!!!!!!!!!!!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 21:20
поскольку на тот момент «не был психологически готов» к тому, чтобы клубную базу «Реала» назвали в его честь.
Он в своём уме?
Гость
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