Базу «Реала» переименуют в честь Флорентино Переса

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вчера, 21:08

Тренировочную базу «Реала» переименуют в честь президента клуба .

Как сообщает источник, члены правления мадридского клуба поддержали идею переименовать тренировочную базу.

Однако после голосования Перес настоял на том, чтобы новое название спортивному городку присвоили лишь после его распоряжения, поскольку на тот момент «не был психологически готов» к тому, чтобы клубную базу «Реала» назвали в его честь.

Также утверждается что на Ассамблее 2022 года была выдвинута идея о переименовании в честь Переса «Сантьяго Бернабеу», но президент «Реала» не поддержал эту инициативу.

На карте, размещенной на сайте городского совета Мадрида, тренировочная база «Реала» получила новое название. На официальном сайте «Реала» и в сервисах Google название клубной базы остается прежним.