Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии арендовал защитника «Пари НН»

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сегодня, 11:27

«Пари НН» отдал защитника в аренду до конца 2025 года в «Торпедо-БелАЗ». Клуб из Жодино является обладателем Суперкубка Белоруссии и бронзовым призёром чемпионата страны.

Стоит отметить, что Глущенков перешёл в «Пари НН» из «Торпедо-БелАЗ» в январе текущего года. За нижегородцев 24-летний центральный защитник сыграл 11 матчей во всех турнирах. Контракт Глущенкова с «Пари НН» действует до декабря 2027 года.

Ранее в стане нижегородцев подтвердили переговоры о трансфере игрока «Динамо».