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Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии арендовал защитника «Пари НН»

сегодня, 11:27

«Пари НН» отдал защитника Кирилла Глущенкова в аренду до конца 2025 года в «Торпедо-БелАЗ». Клуб из Жодино является обладателем Суперкубка Белоруссии и бронзовым призёром чемпионата страны.

Стоит отметить, что Глущенков перешёл в «Пари НН» из «Торпедо-БелАЗ» в январе текущего года. За нижегородцев 24-летний центральный защитник сыграл 11 матчей во всех турнирах. Контракт Глущенкова с «Пари НН» действует до декабря 2027 года.

Ранее в стане нижегородцев подтвердили переговоры о трансфере игрока «Динамо».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:47
Ну и хорошо для него может там поиграет побольше
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:30
Не пригодился клубу, не уровень РПЛ...
9qzgfu4b7sfj
9qzgfu4b7sfj
сегодня в 11:28
Ну вот, так глядишь и неожиданно медальку какую-нибудь отхватит.
Гость
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