Стало известно, прервёт ли «Зенит» аренду Дркушича

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды», арендованного у «Зенита», и сборной Словении Ваньи Дркушича, рассказал, возможно ли досрочное возвращение игрока в РПЛ.
Ванья хорошо себя чувствует в Сербии. Он рад играть за клуб. Вопрос о его досрочном возвращении из аренды в «Зенит» надо задавать клубам, но пока не время об этом говорить.
За «Црвену Звезду» Дркушич сыграл 8 матчей, в которых отметился забитым мячом.
Ранее сообщалось, что «Зенит» недоволен действиями сербского клуба из-за ситуации с 25-летним центральным защитником.
- А чтобы встряхнуть такую команду, как Зенит - там полсостава надо вообще выгнать на хрен (и без выходного пособия... я думаю в контракте легко можно найти пункты для обоснования такого решения), а остальные, увидев такой радикальный ход руководства, наконец-то начнут играть в каждом матче - "по полной", а не как сейчас - "в пол-ноги"...
- А чтобы встряхнуть такую команду, как Зенит - там полсостава надо вообще выгнать на хрен (и без выходного пособия... я думаю в контракте легко можно найти пункты для обоснования такого решения), а остальные, увидев такой радикальный ход руководства, наконец-то начнут играть в каждом матче - "по полной", а не как сейчас - "в пол-ноги"...
Что то вспомнилось как Спаллетти ставил Халка на "свое место"...:))))
Что то вспомнилось как Спаллетти ставил Халка на "свое место"...:))))
Тут в Зените уже давно назревает смена тренерского штаба, причем всего... нужно Зениту искать нового тренера ( но не сбитого летчика), который перетряхнёт всех ( если дадут) и наведет порядок и дисциплину в клубе. Половину легов разогнать уже давно пора и наконец то поставить игру, а не надеяться что кто то индивидуально блеснет. Давно в Зените не было "революции".....
Тут в Зените уже давно назревает смена тренерского штаба, причем всего... нужно Зениту искать нового тренера ( но не сбитого летчика), который перетряхнёт всех ( если дадут) и наведет порядок и дисциплину в клубе. Половину легов разогнать уже давно пора и наконец то поставить игру, а не надеяться что кто то индивидуально блеснет. Давно в Зените не было "революции".....
Ему бы в Питере очень даже хорошо игралось, да вот только перебор с дорогостоящими бразильскими легионерами не позволяет.
Ему бы в Питере очень даже хорошо игралось, да вот только перебор с дорогостоящими бразильскими легионерами не позволяет.