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Стало известно, прервёт ли «Зенит» аренду Дркушича

вчера, 13:24

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды», арендованного у «Зенита», и сборной Словении Ваньи Дркушича, рассказал, возможно ли досрочное возвращение игрока в РПЛ.

Ванья хорошо себя чувствует в Сербии. Он рад играть за клуб. Вопрос о его досрочном возвращении из аренды в «Зенит» надо задавать клубам, но пока не время об этом говорить.

За «Црвену Звезду» Дркушич сыграл 8 матчей, в которых отметился забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Зенит» недоволен действиями сербского клуба из-за ситуации с 25-летним центральным защитником.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 17:56
- И вам вечер добрый.
- А чтобы встряхнуть такую команду, как Зенит - там полсостава надо вообще выгнать на хрен (и без выходного пособия... я думаю в контракте легко можно найти пункты для обоснования такого решения), а остальные, увидев такой радикальный ход руководства, наконец-то начнут играть в каждом матче - "по полной", а не как сейчас - "в пол-ноги"...
Вещий
Вещий ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 17:00
Добра Вам!

Что то вспомнилось как Спаллетти ставил Халка на "свое место"...:))))
Хиромант
Хиромант ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 16:54
- Как говорил Лукашенко - "Пора их всех уже перетрахивать"... Зазвездились, мля...
Вещий
Вещий ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:49, ред.
Добра, Иван!
Тут в Зените уже давно назревает смена тренерского штаба, причем всего... нужно Зениту искать нового тренера ( но не сбитого летчика), который перетряхнёт всех ( если дадут) и наведет порядок и дисциплину в клубе. Половину легов разогнать уже давно пора и наконец то поставить игру, а не надеяться что кто то индивидуально блеснет. Давно в Зените не было "революции".....
stanichnik
stanichnik ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 15:20
Доброго Здоровья, Вещий!
Ему бы в Питере очень даже хорошо игралось, да вот только перебор с дорогостоящими бразильскими легионерами не позволяет.
Вещий
Вещий
вчера в 13:44
Непонятно откуда берутся такие разговоры и главное зачем они нужны.... играет и пусть играет в Сербии если в Зените не игралось.
Гость
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