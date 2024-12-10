Стало известно, прервёт ли «Зенит» аренду Дркушича

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды», арендованного у «Зенита», и сборной Словении , рассказал, возможно ли досрочное возвращение игрока в РПЛ .

Ванья хорошо себя чувствует в Сербии. Он рад играть за клуб. Вопрос о его досрочном возвращении из аренды в «Зенит» надо задавать клубам, но пока не время об этом говорить.