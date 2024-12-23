В ЦСКА оценили вероятность аренды Соболева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможной аренде нападающего «Зенита» Александра Соболева.
Предлагали ли нам Соболева летом? Нет.
Интересно ли нам арендовать Александра этой зимой? Нет. Не рассматриваем.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможной аренде нападающего «Зенита» Александра Соболева.
Предлагали ли нам Соболева летом? Нет.
Интересно ли нам арендовать Александра этой зимой? Нет. Не рассматриваем.
Вопрос один. А Станкович тоже бездарь ( про двух других соглашусь)? Ведь он и у Станковича перестал играть. Я ошибаюсь?
Вопрос один. А Станкович тоже бездарь ( про двух других соглашусь)? Ведь он и у Станковича перестал играть. Я ошибаюсь?