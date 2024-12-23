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В ЦСКА оценили вероятность аренды Соболева

сегодня, 20:58

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможной аренде нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Предлагали ли нам Соболева летом? Нет.

Интересно ли нам арендовать Александра этой зимой? Нет. Не рассматриваем.

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Все комментарии
vdp96wwn8yk8
vdp96wwn8yk8
сегодня в 22:33
Заболотный в цска не смешно, а Соболев в цска смешно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:31
Capral.
Вопрос один. А Станкович тоже бездарь ( про двух других соглашусь)? Ведь он и у Станковича перестал играть. Я ошибаюсь?
lotsman
lotsman
сегодня в 22:30
Рассмешили на ночь глядя - Соболев в ЦСКА.)
gh6qwdvnh89q
gh6qwdvnh89q
сегодня в 22:21
Теперь Соболь места себе не найдет,так и останется не у дел
ABir
ABir
сегодня в 21:37
А зря.
Capral
Capral
сегодня в 21:37
Соболю, и в Зените, и в ЦСКА будет неуютно, и только по одной причине- в обеих клубах работают тренеры бездари, неспособные правильно использовать, безусловные возможности игрока...
Вещий
Вещий
сегодня в 21:34
Так.. похоже Соболь пойдет по рукам....
Гость
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