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Агент Дркушича высказался о возможном возвращении игрока в «Зенит»

сегодня, 18:57

Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» Ваньи Дркушича, который на правах аренды выступает за «Црвену Звезду», высказался о будущем футболиста.

Вернется Дркушич в «Зенит» зимой или нет, мы увидим в январе, это будет зависеть от договоренности между клубами.

Ванья хорошо адаптировался к сербской лиге, уровень футбола в ней серьезный, в целом не такой высокий, как в РПЛ, но выступать за «Црвену Звезду» непросто, потому что это огромный клуб с самыми высокими ожиданиями и давлением, связанными с необходимостью побеждать в каждой игре.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:56
Задача побеждать в каждом матче стоит не только в сербском клубе, но и перед нашим чемпионом тоже, только вот зарплата для игрока наверняка в питерском клубе гораздо выше, от того и появилось желание Дркушича перебраться в Россию.
112910415
112910415
сегодня в 20:09
мы посмотрим, мы увидим
lotsman
lotsman
сегодня в 19:24
В Зените ему пока делать нечего.
f7avsuu8vmyj
f7avsuu8vmyj
сегодня в 19:23
Не уверен что это сейчас нужный трансфер
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