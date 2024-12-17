Агент Дркушича высказался о возможном возвращении игрока в «Зенит»

Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» , который на правах аренды выступает за «Црвену Звезду», высказался о будущем футболиста.

Вернется Дркушич в «Зенит» зимой или нет, мы увидим в январе, это будет зависеть от договоренности между клубами.