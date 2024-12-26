Вратарь «Эвертона» отбил удар Холанда, воспользовавшись шпаргалкой

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сегодня, 17:19

Вратарь «Эвертона» не позволил нападающему «Манчестер Сити» забить гол с пенальти в матче 18-го тура АПЛ .

Голкипер отразил удар норвежского футболиста на 53-й минуте, прыгнув в правую сторону. При этом у Пикфорда была подсказка на бутылке для воды с фамилиями пенальтистов соперника. Подобный способ англичанин применял на чемпионате Европы 2024 года.

Кроме того, перед ударом Джордан покривлялся перед форвардом, который, похоже, на это никаким образом не отреагировал.