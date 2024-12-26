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Вратарь «Эвертона» отбил удар Холанда, воспользовавшись шпаргалкой

сегодня, 17:19
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд не позволил нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду забить гол с пенальти в матче 18-го тура АПЛ.

Голкипер отразил удар норвежского футболиста на 53-й минуте, прыгнув в правую сторону. При этом у Пикфорда была подсказка на бутылке для воды с фамилиями пенальтистов соперника. Подобный способ англичанин применял на чемпионате Европы 2024 года.

Кроме того, перед ударом Джордан покривлялся перед форвардом, который, похоже, на это никаким образом не отреагировал.

Вратарь «Эвертона» отбил удар Холанда, воспользовавшись шпаргалкой Вратарь «Эвертона» отбил удар Холанда, воспользовавшись шпаргалкой

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 17:54
Для Сити ситуация такая, будто дьявол пришёл получить своё по сделке.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 17:41
вот если честно,то вот было предчувствие что пеналь не забьют,именно пеналь,а не добивание или третью фазу. Холан стал каким то ватным,нет напористости,неуступчивости - воо и удар оказался таким не внятным, если кипер угадывает куда удар - то парирует.Есть пенальтисты которые могут так пробить что и голкипер не поможет.удар плотный. другие бьют на исполнение чётко впритирку,третьи пытаются раскачать кипера и потом как уложили бьют . А тут Холан ничего из этого не сделал. Как будто бы штрафной бил.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
сегодня в 17:36
тут скорее МС оказались тряпками. Забили гол и полностью отдали инициативу.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 17:35
ну если он пробивает как Милнер или Джерард в притирку со штангой,то тогда суперасс.
allemz
allemz
сегодня в 17:31
Ковачич, конечно, знатный середняк, у него все удары влево, 100%, судя по шпаргалке)))
vw35r9q822gh
vw35r9q822gh
сегодня в 17:30
Ну это как в любом важном деле - без бутылки не разберёшься!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 17:28
Эвертон команда с характером 🙂
allemz
allemz
сегодня в 17:27
Ага, а где сама фамилия Холанда?)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:20
Наверно в стило нашего Акинфеева.
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