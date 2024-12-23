Хавбек «Фулхэма» сыграл с капитаном, которого выводил на матч ребёнком

«Фулхэм» опубликовал фотографию полузащитника Джошуа Кинга 2018 года.
Шесть лет назад футболист выводил на матч капитана команды Тома Кэрни будучи ребёнком, а вчера они впервые вышли вместе на поле в качестве игроков основного состава клуба. Оба появились в основе на поединок с «Саутгемптоном» в АПЛ (0:0).
Всего для 17-летнего Кинга эта игра стала второй за первую команду «дачников», ранее он выходил на замену в матче с «Брайтоном» 5 декабря.
в Лужниках мячи с бровки подавать,не сраслось...! Приятная тут история!!!
в Лужниках мячи с бровки подавать,не сраслось...! Приятная тут история!!!