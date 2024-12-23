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Хавбек «Фулхэма» сыграл с капитаном, которого выводил на матч ребёнком

сегодня, 16:16
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Фулхэм» опубликовал фотографию полузащитника Джошуа Кинга 2018 года.

Шесть лет назад футболист выводил на матч капитана команды Тома Кэрни будучи ребёнком, а вчера они впервые вышли вместе на поле в качестве игроков основного состава клуба. Оба появились в основе на поединок с «Саутгемптоном» в АПЛ (0:0).

Всего для 17-летнего Кинга эта игра стала второй за первую команду «дачников», ранее он выходил на замену в матче с «Брайтоном» 5 декабря.

Хавбек «Фулхэма» сыграл с капитаном, которого выводил на матч ребёнком

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Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 18:36
...когда в ФШМ отобрали, мечтал Эдуарду Анатольевичу Стрельцову
в Лужниках мячи с бровки подавать,не сраслось...! Приятная тут история!!!
Вещий
Вещий
сегодня в 17:09
Красивая футбольная история... удачи Джошуа!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:09
"Круг замкнулся" - определенный жизненный цикл завершён...)))
Гость
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