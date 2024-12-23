Хавбек «Фулхэма» сыграл с капитаном, которого выводил на матч ребёнком

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сегодня, 16:16

«Фулхэм» опубликовал фотографию полузащитника 2018 года.

Шесть лет назад футболист выводил на матч капитана команды будучи ребёнком, а вчера они впервые вышли вместе на поле в качестве игроков основного состава клуба. Оба появились в основе на поединок с «Саутгемптоном» в АПЛ (0:0).

Всего для 17-летнего Кинга эта игра стала второй за первую команду «дачников», ранее он выходил на замену в матче с «Брайтоном» 5 декабря.