«Манчестер Сити» упустил победу над «Эвертоном», Холанд не забил пенальти

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сегодня, 17:25

«Манчестер Сити» сыграл вничью против «Эвертона» в матче 18-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 14-й минуте забил полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 36-й минуте нападающий «Эвертона» Илиман Ндиайе сравнял счет. На 53-й минуте форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не реализовал пенальти.

«Манчестер Сити» идет на 6-м месте (28 очков), «Эвертон» занимает 15-е место (17 очков).