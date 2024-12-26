«Манчестер Сити» упустил победу над «Эвертоном», Холанд не забил пенальти

«Манчестер Сити» сыграл вничью против «Эвертона» в матче 18-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 14-й минуте забил полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 36-й минуте нападающий «Эвертона» Илиман Ндиайе сравнял счет. На 53-й минуте форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не реализовал пенальти.
«Манчестер Сити» идет на 6-м месте (28 очков), «Эвертон» занимает 15-е место (17 очков).
МанСити начал катать вату на поле,примерно так они играли когда Пепс пришёл. Единственное что за 10 минут до конца активизировались и в добавленные 6 минут могли пропустить 1 точно, а то и ДВА.
МанСити начал катать вату на поле,примерно так они играли когда Пепс пришёл. Единственное что за 10 минут до конца активизировались и в добавленные 6 минут могли пропустить 1 точно, а то и ДВА.
В общем, сдается мне, Пеп один ночевал на базе.
Следующая игра с Лестером, а команда пропускающая, если и с ними ничего не сделать, то я даже не знаю.
В общем, сдается мне, Пеп один ночевал на базе.
Следующая игра с Лестером, а команда пропускающая, если и с ними ничего не сделать, то я даже не знаю.
Гол в ворота МС, тоже пришел при полнейшем попустительстве обороны. Одним словом, это не просто общий кризис команды- это непосредственно кризис тренерской мысли, когда нигде нет порядка... Пенальти обсуждать смысла нет. Вероятно, незабитый бревнищем пенальти- это итог, всего того, что происходит в команде.
Трансфер Миколенко не понимал с той минуты, когда он осуществился. Он и в Киеве постоянно бежал в атаку оставляю свой фланг и привозя одни неприятности своей команде. Савиньо сегодня замучал украинца, а ко всем непрятностям, Миколенко еще и пенальти привез. Хорошо, что норвег не забил.
Особо говорить про игру смысла нет, потому что игры нет и не предвидется... При полнейшем отсутствии тренерской идеи, очень сложно побеждать. Остаётся одно- надеяться и ждать... Удачи Гварду и терпения!!!
Гол в ворота МС, тоже пришел при полнейшем попустительстве обороны. Одним словом, это не просто общий кризис команды- это непосредственно кризис тренерской мысли, когда нигде нет порядка... Пенальти обсуждать смысла нет. Вероятно, незабитый бревнищем пенальти- это итог, всего того, что происходит в команде.
Трансфер Миколенко не понимал с той минуты, когда он осуществился. Он и в Киеве постоянно бежал в атаку оставляю свой фланг и привозя одни неприятности своей команде. Савиньо сегодня замучал украинца, а ко всем непрятностям, Миколенко еще и пенальти привез. Хорошо, что норвег не забил.
Особо говорить про игру смысла нет, потому что игры нет и не предвидется... При полнейшем отсутствии тренерской идеи, очень сложно побеждать. Остаётся одно- надеяться и ждать... Удачи Гварду и терпения!!!