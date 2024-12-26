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«Манчестер Сити» упустил победу над «Эвертоном», Холанд не забил пенальти

сегодня, 17:25
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Манчестер Сити» сыграл вничью против «Эвертона» в матче 18-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 14-й минуте забил полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 36-й минуте нападающий «Эвертона» Илиман Ндиайе сравнял счет. На 53-й минуте форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не реализовал пенальти.

«Манчестер Сити» идет на 6-м месте (28 очков), «Эвертон» занимает 15-е место (17 очков).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:02
За "Последнюю электричку" - лайк. Давид Тухманов. Умели же мужики ТОГДА писАть песни: и музыку, и тексты. Особенно музыку, и особенно Давид Фёдорович.
25nfr9kcd6rm
25nfr9kcd6rm
сегодня в 19:01
Все идет по плану! Никакой трагедии! Не дожидаясь объявления суда МС идет в дивизион ниже! Через год вернется и пойдет за всеми титулами!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:32
Приветище, Дружище!!!
Рад за тебя!!! Значит жду. что-нибудь оригинальное, в твоём стиле!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:29
... Привет старина!...каким то макаром ютуб наладил, не знаю на долго ли,а так жди сюрпризов,если что...!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:28
МС повезло - Эвертон мало забивает
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:27
Как всегда, Дружище))).
Incredulous
Incredulous
сегодня в 18:25
Эвертон - гроза топов АПЛ.

Последние три игры:
Арсенал 0:0 Эвертон
Эвертон 0:0 Челси
Ман Сити 1:1 Эвертон
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:23
...всё в точку,Минхерц ...!!!
Вещий
Вещий
сегодня в 18:03
Единственное результативное действие Фодена сегодня....
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 17:57
Самый честный тренер на свете- П.Гвардиола!
Человек честно сказал накануне, что сильно устал, внутренне разрушен, опустошен, но на это внимания не обратили. А он по привычке впрягся в работу вновь. Но природу не обмануть, нет. Идеи Пепа устарели, к нему приспособились, команда перестала играть и легко, и ,,через не могу"!
И при первой же неудаче команда посыпалась. Так и должно было случиться. Так что, я Пепа ругать не буду: время этой(!) команды с этим тренером прошло.
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 17:55
чет с мс творится? 24 удара и всего 5 в створ!!
это как и у Реала бывало: куча ударов и моментов, а реализация хромает!!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 17:47
Когда Холанд бил пенальти, то пробегал мимо мяча, и лишь в последнюю секунду вспомнил о нем, зацепил его из под себя ногой... Великолепная техника пенальти ста, как, собственно, любого ,,деревянного, игрока.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 17:44
я вот думаю,что пару тройку выдаст подобных матчей на ЭТИХАДЕ и уже на своём стадионе Пепсу придётся показывать 6 пальцев.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 17:42
Сити превратился в галимого середняка, погуляли на деньги шейхов, теперь пора из кореты в тыкву
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 17:41
Ночёвка на базе не прошла даром. За трусы хватать научились.. ☝️🤭
Capral
Capral
сегодня в 17:40
Игру МС можно назвать- "хождением по мукам", не иначе. Ничего путного в атаке, никакой мысли. Даже обычную движуху у штрафной соперника не способны организовать, одна суета, которая как правило заканчивалось забросом в штрафную. Повезло Сити, что Эвертон не забил на контратаке, в концовке, а ведь шанс был просто космический!!!

Гол в ворота МС, тоже пришел при полнейшем попустительстве обороны. Одним словом, это не просто общий кризис команды- это непосредственно кризис тренерской мысли, когда нигде нет порядка... Пенальти обсуждать смысла нет. Вероятно, незабитый бревнищем пенальти- это итог, всего того, что происходит в команде.

Трансфер Миколенко не понимал с той минуты, когда он осуществился. Он и в Киеве постоянно бежал в атаку оставляю свой фланг и привозя одни неприятности своей команде. Савиньо сегодня замучал украинца, а ко всем непрятностям, Миколенко еще и пенальти привез. Хорошо, что норвег не забил.

Особо говорить про игру смысла нет, потому что игры нет и не предвидется... При полнейшем отсутствии тренерской идеи, очень сложно побеждать. Остаётся одно- надеяться и ждать... Удачи Гварду и терпения!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 17:36
Что то подсказывало мне,что не надо ставить на М.С. сегодня.)
azkan
azkan
сегодня в 17:31
Унылый Этихад, унылые болельщики. Унылые игроки и унылый Гвардиола
А могло закончится совсем печально в конце.
У Дайча команда с крепкой обороной получился. Молодец!
allemz
allemz
сегодня в 17:29
15-я команда АПЛ могла наказать на последних минутах, когда 4 в 2 выходили, но бездари Дайча благополучно профукали возможность, Сити мог бы проиграть запросто.
В общем, сдается мне, Пеп один ночевал на базе.

Следующая игра с Лестером, а команда пропускающая, если и с ними ничего не сделать, то я даже не знаю.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 17:29
Ну хоть на этот раз не проиграли. Будет лысому хоть какое то утешение перед новогодними праздниками. Хотя с такой игрой победу больше заслуживал Эвертон.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 17:29, ред.
тут уместнее сказать,что МС едва ли спасся от поражения,в концовке матча,где команда чуть по-мастеровитей,могла просто выиграть матч и шансов было предостаточно для Эвертона. Лучший игрок матча - Пикфорд, худший игрок матча - МанСити,а худший из худших это Эрлинг.
МанСити начал катать вату на поле,примерно так они играли когда Пепс пришёл. Единственное что за 10 минут до конца активизировались и в добавленные 6 минут могли пропустить 1 точно, а то и ДВА.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:28
Это не Сити упустил победу, а Эвертон простих их, упустив выход 4 в 2 на 95-й минуте...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 17:27
На последних минутах могли и проиграть выход в 4-2 так что
Шарлотан должен быть доволен ничьей
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