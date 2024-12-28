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18-летний Александров продлил контракт с «Динамо»

вчера, 12:59

18-летний полузащитник «Динамо» Дмитрий Александров продлил контракт с клубом.

Новое соглашение с воспитанником «бело-голубых», а также капитаном юношеской сборной России U-18 рассчитано до конца 2027 года.

18-летний Александров продлил контракт с «Динамо»

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:54, ред.
Если Александров так хорош на позиции опорного полузащитника, и не сегодня - завтра будет в составе Динамо, зачем тогда покупать у Ростова Глебова за десять миллионов?
баск
баск ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:14
Ещё как устраивает)

Интересный игрочина, воспитанник динамовской академии.
Сейчас- один из ключевых игроков Динамо-2, хотя ему всего 18.
Качественный опорный полузащитник, при этом здоровенная каланча, как клешню отклячит, так попробуй оббежать его))

Хорош в отборах и перехватах, владеет качественным пасом, средним и дальним.
Осталось сделать один шаг- окончательно и без потерь перебраться во взрослый футбол..
drug01
drug01
вчера в 14:02
Молодежь стучится в команду, это хорошо!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:50
Ни разу не видел его в деле... Но предполагаю, что мальчик уже заражён непомерным гонором. У нас даже молодые игроки, к сожалению, плохо воспитаны. Они с юных лет ведут себя слишком высокомерно. Буду рад ошибиться, но деньгами он уже испорчен.
shlomo
shlomo
вчера в 13:41
Ну если всех все устраивает, то пусть будет так...
Capral
Capral
вчера в 13:11, ред.
Мальчик- передвинь левее пальчик.
Думаю, так будет честней.
Гость
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