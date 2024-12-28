18-летний Александров продлил контракт с «Динамо»

18-летний полузащитник «Динамо» Дмитрий Александров продлил контракт с клубом.
Новое соглашение с воспитанником «бело-голубых», а также капитаном юношеской сборной России U-18 рассчитано до конца 2027 года.
18-летний полузащитник «Динамо» Дмитрий Александров продлил контракт с клубом.
Новое соглашение с воспитанником «бело-голубых», а также капитаном юношеской сборной России U-18 рассчитано до конца 2027 года.
Интересный игрочина, воспитанник динамовской академии.
Сейчас- один из ключевых игроков Динамо-2, хотя ему всего 18.
Качественный опорный полузащитник, при этом здоровенная каланча, как клешню отклячит, так попробуй оббежать его))
Хорош в отборах и перехватах, владеет качественным пасом, средним и дальним.
Осталось сделать один шаг- окончательно и без потерь перебраться во взрослый футбол..
Интересный игрочина, воспитанник динамовской академии.
Сейчас- один из ключевых игроков Динамо-2, хотя ему всего 18.
Качественный опорный полузащитник, при этом здоровенная каланча, как клешню отклячит, так попробуй оббежать его))
Хорош в отборах и перехватах, владеет качественным пасом, средним и дальним.
Осталось сделать один шаг- окончательно и без потерь перебраться во взрослый футбол..