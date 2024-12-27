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Панченко расторг соглашение с «Химками»

сегодня, 22:48

Виктор Панченко, отец нападающего Кирилла Панченко, подтвердил, что его сын больше не является игроком «Химок».

27 декабря «Чемпионат» сообщил, что хавбек расторг контракт с подмосковным клубом.

Да, Кирилл действительно сегодня расторг контракт с «Химками», потому что у него было мало игрового времени. В таком возрасте сидеть и готовиться к каждому матчу — это тяжело. Как бывший футболист это прекрасно понимаю и знаю.

Планы на будущее — это играть. Благо здоровье ему позволяет. Сейчас ведём переговоры с другими клубами, но это пока небольшая новогодняя тайна. Не исключаем и отъезд в ближнее зарубежье: Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Другие варианты есть, поэтому всё нужно взвесить и обсудить с Кириллом, чтобы принять правильное решение.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 23:10
Ну и куда он теперь? Тайна за семью печатями.)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:50
А начинал то как хорошо и что случилось....???
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:49
Правильно,зачем протирать лавку.
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