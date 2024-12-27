«Реал Сосьедад» продлил контракт с олимпийским чемпионом

«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с защитником Йоном Пачеко.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2029/30.
Летом футболист стал победителем Олимпиады в Париже в составе сборной Испании.
«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с защитником Йоном Пачеко.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2029/30.
Летом футболист стал победителем Олимпиады в Париже в составе сборной Испании.
раз клуб переподписал его. значит, есть перспективы роста.
а Сосьедад дает талантам чаще играть.
что позволяет им прогрессировать и увеличивает шансы появиться на поле снова
и снова.
раз клуб переподписал его. значит, есть перспективы роста.
а Сосьедад дает талантам чаще играть.
что позволяет им прогрессировать и увеличивает шансы появиться на поле снова
и снова.