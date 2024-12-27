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«Реал Сосьедад» продлил контракт с олимпийским чемпионом

сегодня, 18:59

«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с защитником Йоном Пачеко.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2029/30.

Летом футболист стал победителем Олимпиады в Париже в составе сборной Испании.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:39
15 млн за защитника лавочника неплохо.
раз клуб переподписал его. значит, есть перспективы роста.
а Сосьедад дает талантам чаще играть.
что позволяет им прогрессировать и увеличивает шансы появиться на поле снова
и снова.
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