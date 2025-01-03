«Спартак» планирует взять на зимние сборы 8 игроков резервной команды

Тренерский штаб «Спартака» планирует привлечь к работе на зимних сборах нескольких футболистов «Спартака-2».
В их число войдут: Егор Гузиев, Николай Ищенко, Артем Быковский, Абдулло Джебов, Виталий Карпенко, Юрий Коледин, Даниил Столяров и Семён Фадеев.
В середине декабря СМИ сообщали о планах главного тренера «Спартака» Деяна Станковича взять на зимние сборы с основной командой Джебова и Гузиева.
«Спартак» выйдет из отпуска 12 января. 14 января «красно-белые» улетят на первый сбор, который пройдёт в турецком Белеке.
С 25 января по 13 февраля пройдет второй сбор – в ОАЭ. Завершающий этап подготовки ко второй части сезона пройдет в Турции с 18 по 25 февраля.