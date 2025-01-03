«Спартак» планирует взять на зимние сборы 8 игроков резервной команды

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сегодня, 08:56

Тренерский штаб «Спартака» планирует привлечь к работе на зимних сборах нескольких футболистов «Спартака-2».

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В середине декабря СМИ сообщали о планах главного тренера «Спартака» взять на зимние сборы с основной командой Джебова и Гузиева.

«Спартак» выйдет из отпуска 12 января. 14 января «красно-белые» улетят на первый сбор, который пройдёт в турецком Белеке.