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«Спартак» планирует взять на зимние сборы 8 игроков резервной команды

сегодня, 08:56

Тренерский штаб «Спартака» планирует привлечь к работе на зимних сборах нескольких футболистов «Спартака-2».

В их число войдут: Егор Гузиев, Николай Ищенко, Артем Быковский, Абдулло Джебов, Виталий Карпенко, Юрий Коледин, Даниил Столяров и Семён Фадеев.

В середине декабря СМИ сообщали о планах главного тренера «Спартака» Деяна Станковича взять на зимние сборы с основной командой Джебова и Гузиева.

«Спартак» выйдет из отпуска 12 января. 14 января «красно-белые» улетят на первый сбор, который пройдёт в турецком Белеке.

С 25 января по 13 февраля пройдет второй сбор – в ОАЭ. Завершающий этап подготовки ко второй части сезона пройдет в Турции с 18 по 25 февраля.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 10:59
Это хорошо. Надо молодёжь подтягивать к основной команде.
ABir
ABir
сегодня в 10:31
Правильные мысли, опробовать ближайший резерв на предсезонных сборах с основной командой. Пусть у ребят появится шанс и мотивация, пусть получится.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:15
Обычная практика. Где же ещё резерв наигрывать, может кто-то и выстрелит
ssspartak
ssspartak
сегодня в 09:24
Значит видны перспективы подтянуть их к основе.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:22, ред.
Такое решение тренерского штаба "Спартака" можно только приветствовать. Нужно растить и своих молодых игроков, подтягивать их к основе, а не только на легионеров рассчитывать. Станковичу нужно больше доверять молодёжи и уметь работать с ней, если он хочет задержаться в "Спартаке" надолго и добиться вместе с командой каких-то успехов.
Гость
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