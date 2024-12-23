«Крылья Советов» опубликовали расписание зимних сборов

Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала планы команды на зимние сборы.
Команда соберётся в Москве 13 января, откуда отправится на первый сбор в турецкую Лару. Тренироваться самарцы будут на полях футбольного комплекса «Титаник Мардан».
«Крылья» проведут все три сбора в Турции и сыграют 7 контрольных матчей. Первый УТС продлится до 24 января, второй пройдёт с 27 января по 9 февраля, третий – с 14 февраля по 27 февраля.
Между вторым и третьим сборами запланировано углубленное медицинское обследование.
По завершении третьего сбора команда отправится в Краснодар на матч 19 тура.
Напомним, «Крылья Советов» завершили первую часть сезона на десятом месте в турнирной таблице РПЛ,
Ранее в РФС заявили о завершении проверки матчей самарцев.