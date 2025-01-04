«Краснодар» ведёт переговоры по трансферу нападающего бразильской Серии А

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сегодня, 13:45

«Краснодар» ведёт активные переговоры по трансферу нападающего «Баии» .

Напомним, Адемир выступает за клуб из Сальвадора с апреля 2023 года. Его контракт истекает в декабре 2025 года. В прошедшем сезоне 29-летний правый вингер сыграл 55 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет подписать полузащитника «Ривер Плейта» Пабло Солари.