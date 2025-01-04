Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Краснодар» ведёт переговоры по трансферу нападающего бразильской Серии А

сегодня, 13:45

«Краснодар» ведёт активные переговоры по трансферу нападающего «Баии» Адемира Сантоса.

Напомним, Адемир выступает за клуб из Сальвадора с апреля 2023 года. Его контракт истекает в декабре 2025 года. В прошедшем сезоне 29-летний правый вингер сыграл 55 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет подписать полузащитника «Ривер Плейта» Пабло Солари.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Атлетико Минейро» ведёт переговоры с нападающим «Зенита»
Сегодня, 10:24
СлухиНападающий «Ростова» может перейти в «Ротор»
Вчера, 19:09
Слухи«Краснодару» будет сложно заполучить полузащитника «Ривер Плейта» Солари
Вчера, 16:17
Агент Эступиньяна считает трансфер в ЦСКА маловероятным
Вчера, 15:07
Стала известна позиция «Пари НН» по поводу Игнатова
Вчера, 13:14
«Бока Хуниорс» не продаст Себальоса в ЦСКА менее чем за 20 миллионов
Вчера, 11:43
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:53
М-да...Результативность Адемира не очень впечатляет, прямо скажем...
"Краснодару" конечно нужно усиление в линии атаке. Но такое ли?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:50
Не пойму зачем он Быкам? Статистика так себе
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 