«Краснодар» ведёт переговоры по трансферу нападающего бразильской Серии А

«Краснодар» ведёт активные переговоры по трансферу нападающего «Баии» Адемира Сантоса.
Напомним, Адемир выступает за клуб из Сальвадора с апреля 2023 года. Его контракт истекает в декабре 2025 года. В прошедшем сезоне 29-летний правый вингер сыграл 55 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет подписать полузащитника «Ривер Плейта» Пабло Солари.
"Краснодару" конечно нужно усиление в линии атаке. Но такое ли?
"Краснодару" конечно нужно усиление в линии атаке. Но такое ли?