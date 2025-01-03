Стала известна позиция «Пари НН» по поводу Игнатова

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов подтвердил информацию о том, что нижегородцы интересуются полузащитником «Спартака» Михаилом Игнатовым.
Насколько мы знаем, у Игнатова заканчивается контракт со «Спартаком». На данный момент клуб и футболист ведут переговоры о продлении. Пока они не готовы к общению. Когда будет какое-то понимание контрактных обстоятельств со «Спартаком», мы бы в режиме зондирования этот вопрос обсудили. Нам интересны любые футболисты, которые способны усилить «Пари НН». Игнатов является таким игроком. Пока надо подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация.
Ранее сообщалось, что интерес к Игнатовы также проявляют «Акрон» и «Урарту».
Валера был прав, когда говорил, что Игнатов - не поймёшь кто по позиции. Полуфабрикат, умеет "всего по чуть-чуть", но для полноценной десятки не хватает харизмы и решительности, для оттянутого форварда игрового интеллекта, для ЦПЗ - выносливости и оборонительных навыков. Чем-то в этом смысле напоминает Жано, и оба игрока подкупали изредка яркими действиями, но в долгую оказались бесполезными.
Пусть забирают, хоть в аренду, хоть насовсем, от такого игрока нужно избавляться, Игнатову уже 25, а он всё числится в игроках "подающих надежды", которые так и не оправдываются. Хватит годами держать игроков на контракте, которые могут только на скамейке красиво сидеть и вечно ходить в перспективных. На их место нужно брать игроков, которые рубятся за свою карьеру и действительно хотят играть за "Спартак", хотят радовать многочисленных спартаковских болельщиков.
Валера был прав, когда говорил, что Игнатов - не поймёшь кто по позиции. Полуфабрикат, умеет "всего по чуть-чуть", но для полноценной десятки не хватает харизмы и решительности, для оттянутого форварда игрового интеллекта, для ЦПЗ - выносливости и оборонительных навыков. Чем-то в этом смысле напоминает Жано, и оба игрока подкупали изредка яркими действиями, но в долгую оказались бесполезными.
Пусть забирают, хоть в аренду, хоть насовсем, от такого игрока нужно избавляться, Игнатову уже 25, а он всё числится в игроках "подающих надежды", которые так и не оправдываются. Хватит годами держать игроков на контракте, которые могут только на скамейке красиво сидеть и вечно ходить в перспективных. На их место нужно брать игроков, которые рубятся за свою карьеру и действительно хотят играть за "Спартак", хотят радовать многочисленных спартаковских болельщиков.