Стала известна позиция «Пари НН» по поводу Игнатова

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов подтвердил информацию о том, что нижегородцы интересуются полузащитником «Спартака» .

Насколько мы знаем, у Игнатова заканчивается контракт со «Спартаком». На данный момент клуб и футболист ведут переговоры о продлении. Пока они не готовы к общению. Когда будет какое-то понимание контрактных обстоятельств со «Спартаком», мы бы в режиме зондирования этот вопрос обсудили. Нам интересны любые футболисты, которые способны усилить «Пари НН». Игнатов является таким игроком. Пока надо подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация.