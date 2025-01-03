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Стала известна позиция «Пари НН» по поводу Игнатова

сегодня, 13:14

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов подтвердил информацию о том, что нижегородцы интересуются полузащитником «Спартака» Михаилом Игнатовым.

Насколько мы знаем, у Игнатова заканчивается контракт со «Спартаком». На данный момент клуб и футболист ведут переговоры о продлении. Пока они не готовы к общению. Когда будет какое-то понимание контрактных обстоятельств со «Спартаком», мы бы в режиме зондирования этот вопрос обсудили. Нам интересны любые футболисты, которые способны усилить «Пари НН». Игнатов является таким игроком. Пока надо подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Ранее сообщалось, что интерес к Игнатовы также проявляют «Акрон» и «Урарту».

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:15
Мишу хоть даром, лишь бы место в заявке освободить. Он тут стух на лаврах былого величия Спартака и уже пованивает, пора его проветрить свежим нижегородским воздухом
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:47, ред.
А вот какая позиция у Игнатова (на поле) до сих пор неизвестно и непонятно.)
Валера был прав, когда говорил, что Игнатов - не поймёшь кто по позиции. Полуфабрикат, умеет "всего по чуть-чуть", но для полноценной десятки не хватает харизмы и решительности, для оттянутого форварда игрового интеллекта, для ЦПЗ - выносливости и оборонительных навыков. Чем-то в этом смысле напоминает Жано, и оба игрока подкупали изредка яркими действиями, но в долгую оказались бесполезными.
Пусть забирают, хоть в аренду, хоть насовсем, от такого игрока нужно избавляться, Игнатову уже 25, а он всё числится в игроках "подающих надежды", которые так и не оправдываются. Хватит годами держать игроков на контракте, которые могут только на скамейке красиво сидеть и вечно ходить в перспективных. На их место нужно брать игроков, которые рубятся за свою карьеру и действительно хотят играть за "Спартак", хотят радовать многочисленных спартаковских болельщиков.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:30
Надо же, своя позиция у них есть...
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