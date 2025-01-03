«Краснодару» будет сложно заполучить полузащитника «Ривер Плейта» Солари

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сегодня, 16:17

«Краснодару» будет сложно заполучить полузащитника «Ривер Плейта» из-за высокой стоимости.

«Ривер Плейт» намерен поставить высокую цену за трансфер футболиста. Аргентинцы будут просить около 15-17 млн евро за Солари, в то время как «Краснодар» рассчитывает потратить на покупку игрока около 10 млн евро.

При этом в ноябре 2024 года стало известно, что «Спартак» составил план на зимние трансферы, согласно которому клуб готов потратить около 40-50 млн евро для усиления нескольких позиций.