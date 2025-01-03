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«Краснодару» будет сложно заполучить полузащитника «Ривер Плейта» Солари

сегодня, 16:17

«Краснодару» будет сложно заполучить полузащитника «Ривер Плейта» Пабло Солари из-за высокой стоимости.

«Ривер Плейт» намерен поставить высокую цену за трансфер футболиста. Аргентинцы будут просить около 15-17 млн евро за Солари, в то время как «Краснодар» рассчитывает потратить на покупку игрока около 10 млн евро.

При этом в ноябре 2024 года стало известно, что «Спартак» составил план на зимние трансферы, согласно которому клуб готов потратить около 40-50 млн евро для усиления нескольких позиций.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:22, ред.
А Спартак я уверен готов щас 15-17 мультов за хорошего вингера выложить, вопрос только хорош ли этот парень, впрочем наверняка лучше Бонгонды. Главное чтобы Спартак опять не потратил 50 лямов на 100500 "игроков" стоимостью 500к и уровня Абены.
Вещий
Вещий
сегодня в 16:21
Ну, как говорится, не судьба ему играть в РПЛ....
Гость
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