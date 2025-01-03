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«Бока Хуниорс» не продаст Себальоса в ЦСКА менее, чем за 20 миллионов

сегодня, 11:43

В агентстве Ml Sports, представляющем интересы полузащитника «Бока Хуниорс», Эсекьеля Себальоса, ответили на вопрос о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

С нами по поводу возможного трансфера никто не связывался. На наш взгляд, «Бока» не продаст Себальоса ни за 10, ни за 15, ни за 20 миллионов. К тому же клуб выступает на клубном ЧМ и в Кубке Либертадорес. Такие футболисты стоят на рынке 20-25 миллионов.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что ЦСКА сделал предложение «Бока Хуниорс» в размере 4 миллионов евро.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:22
В 25 матчах этот 'вундеркинд" забил 2 мяча и сделал 2 ассиста.
Не стоит и 1 ляма.
KSY24
KSY24
сегодня в 12:18
Да что уж... За 50 не меньше )))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:57
За такие деньги можно табун африканских коней)))
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:56
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    сегодня в 11:56
    в рпл идут только за деньгами, в футбол играют в других лигах
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 11:49
    Значит и не будет его здесь)) А мог бы опыта набраться в матчах против Зенита, но не судьба!
    Гость
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