Суперкубок Франции стал первым трофеем для Сафонова в карьере

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вчера, 22:52

Голкипер «Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка Франции. В финальном матче парижане обыграли «Монако» (1:0). Этот трофей стал для российского вратаря первым в карьере.

Также Матвей стал первым за 23 года россиянином с трофеем во Франции. До Сафонова последним российским футболистом, выигрывавшим трофей во Франции, был полузащитник Алексей Смертин, выступавший за «Бордо». В 2002-м Смертин вместе с клубом стал обладателем Кубка лиги.