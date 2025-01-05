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Суперкубок Франции стал первым трофеем для Сафонова в карьере

вчера, 22:52
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал обладателем Суперкубка Франции. В финальном матче парижане обыграли «Монако» (1:0). Этот трофей стал для российского вратаря первым в карьере.

Также Матвей стал первым за 23 года россиянином с трофеем во Франции. До Сафонова последним российским футболистом, выигрывавшим трофей во Франции, был полузащитник Алексей Смертин, выступавший за «Бордо». В 2002-м Смертин вместе с клубом стал обладателем Кубка лиги.

Суперкубок Франции стал первым трофеем для Сафонова в карьере

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:37
Сафонова с первой крутой наградой !!!
shur
shur
вчера в 23:20
...а ведь и правда Лёха Смертин,последний из Магикан !!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:19
Моте подфартило... поздравляем с трофеем...
shur
shur ответ Del_Rio (раскрыть)
вчера в 23:14, ред.
..."Правая Рука- Друг Индейцев".... смотрите в кинотеатрах Парижа!!!
В главной роли заслуженный артист Французской Республики Матвей Сафонов!!!
Del_Rio
Del_Rio
вчера в 22:53, ред.
В конце сезона ещё и золотую скамью получит.
Гость
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