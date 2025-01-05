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Дьёкереш получил награду от IFFHS лучшему бомбардиру года

сегодня, 10:56

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш стал обладателем награды лучшему бомбардиру мира 2024 года от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Форвард в прошлом году забил 62 гола за португальскую команду и сборную Швеции, опередив на 13 мячей Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити». Норвежец с 49 голами занял 2-е место.

Замкнул первую тройку Харри Кейн из «Баварии» (46).

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:44
Ай, да Дьёкереш! Супер-форвард! Настоящая голевая машина! Зверюга просто!
Зря "Арсенал" от него отказался, он бы всю АПЛ порвал в клочья.)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:51
Замкнул гонку бомбардиров Александр Соболев Зенит Санкт-Петербург
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:40
Скорее всего пойдёт на смену норвежской лыже в Манчестер Сити. А там быстро сдуется, так как чемпионат Португалии, по сравнению с АПЛ, это уровень детского сада.
Carradona
Carradona ответ Ystavshiy (раскрыть)
сегодня в 12:33
Коэффициент в апл 2.0, португалии 1,5
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 12:08
Не согласен. Забивать в Португалии и Англии это разные вещи. Холланд лучший для меня.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:46
Молодец Витёк!)
А где принцесса из верблюжатника?)
vhw88ysqxgks
vhw88ysqxgks
сегодня в 11:10
Скоро выкупят Витька в более сильный чемп
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:07
Всё по факту, всё правильно.
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