Дьёкереш получил награду от IFFHS лучшему бомбардиру года

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш стал обладателем награды лучшему бомбардиру мира 2024 года от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Форвард в прошлом году забил 62 гола за португальскую команду и сборную Швеции, опередив на 13 мячей Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити». Норвежец с 49 голами занял 2-е место.
Замкнул первую тройку Харри Кейн из «Баварии» (46).
Зря "Арсенал" от него отказался, он бы всю АПЛ порвал в клочья.)
Зря "Арсенал" от него отказался, он бы всю АПЛ порвал в клочья.)
А где принцесса из верблюжатника?)
А где принцесса из верблюжатника?)