Дьёкереш получил награду от IFFHS лучшему бомбардиру года

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сегодня, 10:56

Нападающий лиссабонского «Спортинга» стал обладателем награды лучшему бомбардиру мира 2024 года от Международной федерации футбольной истории и статистики ( IFFHS ).

Форвард в прошлом году забил 62 гола за португальскую команду и сборную Швеции, опередив на 13 мячей из «Манчестер Сити». Норвежец с 49 голами занял 2-е место.

Замкнул первую тройку из «Баварии» (46).