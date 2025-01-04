Месси получит высшую гражданскую награду США от президента

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сегодня, 15:57

Президент США Джо Байден вручит нападающему «Интер Майами» Президентскую медаль Свободы. Это высшая награда США для гражданских лиц, которая вручается по решению президента страны.

Всего будут награждены 19 человек. В своём субботнем заявлении о присуждении награды форварду сборной Аргентины Белый дом заявил следующее:

Он поддерживает программы здравоохранения и образования для детей по всему миру через Фонд Лео Месси и является послом доброй воли ЮНИСЕФ .