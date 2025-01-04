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Месси получит высшую гражданскую награду США от президента

сегодня, 15:57

Президент США Джо Байден вручит нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси Президентскую медаль Свободы. Это высшая награда США для гражданских лиц, которая вручается по решению президента страны.

Всего будут награждены 19 человек. В своём субботнем заявлении о присуждении награды форварду сборной Аргентины Белый дом заявил следующее:

Он поддерживает программы здравоохранения и образования для детей по всему миру через Фонд Лео Месси и является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Месси выступает в МЛС с лета 2023 года.

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