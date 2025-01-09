«Вест Хэм» объявил о назначении Поттера новым главным тренером клуба

«Вест Хэм» на официальном сайте объявил о назначении английского специалиста на пост главного тренера клуба.

«Вест Хэм» рад приветствовать Грэма Поттера в качестве нового главного тренера клуба. 49-летний специалист подписал с «молотобойцами» контракт на два с половиной года и впервые возглавит свою новую команду, когда «железные» отправятся на матч третьего раунда Кубка Англии с «Астон Виллой» в пятницу вечером. Будучи весьма уважаемым и востребованным тренером, Поттер ждал подходящей возможности после того, как в апреле 2023 года покинул свой последний пост в «Челси», и был единогласно выбран Советом директоров для продвижения клуба вперёд в соответствии с его целями и амбициями.