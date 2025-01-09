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«Вест Хэм» объявил о назначении Поттера новым главным тренером клуба

вчера, 11:14

«Вест Хэм» на официальном сайте объявил о назначении английского специалиста Грэма Поттера на пост главного тренера клуба.

«Вест Хэм» рад приветствовать Грэма Поттера в качестве нового главного тренера клуба. 49-летний специалист подписал с «молотобойцами» контракт на два с половиной года и впервые возглавит свою новую команду, когда «железные» отправятся на матч третьего раунда Кубка Англии с «Астон Виллой» в пятницу вечером. Будучи весьма уважаемым и востребованным тренером, Поттер ждал подходящей возможности после того, как в апреле 2023 года покинул свой последний пост в «Челси», и был единогласно выбран Советом директоров для продвижения клуба вперёд в соответствии с его целями и амбициями.

«Вест Хэм» объявил о назначении Поттера новым главным тренером клуба

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Все комментарии
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:44
...аминь!!!
DXTK
DXTK
вчера в 13:42
Ой ну клоуны в руководстве ВХ......А что сразу нельзя было Поттера пригласить, накой нужно было эксперимент с Лопетеги, бабки девать некуда......

PS Грэм, все же я вам скажу, не Гарри Поттер, это мы уже поняли по Челси, я как то его сравнил с Ходжсоном, то есть подходит середнякам но не топам, и начинали оба в шведции, ничего не жду от него доковылять бы сезон а там видно будет.......
матос
матос
вчера в 13:35
Желаю удачи молоткам во главе с новым коучем.
shlomo
shlomo
вчера в 12:27
Г. Поттер возглавил "Вест Хэм" - конечно так надо было писать для максимального кликбейта.... Роулинг подсиропила человеку :) Теперь только полным именем подписываться...

Там десятилетиями привыкли играть в контратакующем, даже немного в колхозном стиле. Не представляю Вест Хэм, который играет в изобретательный футбол. Поттеру нужны будут другие игроки на многие позиции. Это будет либо революция, либо просто Поттера уволят в середине или в конце следующего сезона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:11
Удачи тебе, Грэм. При нем Брайтон играл здорово. И главное, команда имела свой яркий стиль.
Capral
Capral
вчера в 11:37, ред.
Удачи, Поттеру!!!
До сих пор памятны его игры против Дортмунда!!! Неплохой специалист, толковый. Пусть ему повезет!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:34
Кто знает, а вдруг Поттер тот тренер, который нужен Вест Хэму? Попытка не пытка, всё равно сезон для клуба потерян, а с Лопетеги явно не угадали... Вест Хэм тот клуб, который обязан играть в европейских кубках - это и станет первоочередной задачей нового тренера.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:22
Поттер.)))
Вест Хэм - шаг вперёд, два назад.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:17
Удачи Поттеру, может он поднимет молотков. Команда добротная ведь
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