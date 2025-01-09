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Павел Недвед стал спортивным директором «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии

сегодня, 00:22

Бывший полузащитник «Лацио», «Ювентуса» и сборной Чехии Павел Недвед назначен спортивным директором «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии.

С октября 2010 по ноябрь 2022 года он работал в туринском клубе, где был сначала членом совета директоров, а затем вице-президентом.

В конце декабря главным тренером команды из Эр-Рияда стал экс-рулевой сборной Турции.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 06:53
На футбольный Клондайк прибыл ещё один ВИП пассажир!
Мну бы тоже туда поехал, да не берут...)))
Capral
Capral
сегодня в 02:12
Эх, Павел, Павел, как же тебя не хватало в том злопамятном финале-2003...
До сих пор не понимаю, почему Липпи тебя не заменил в полуфинале, ведь знал же про твои ЖК, да и счет был уже в пользу Ювентуса, можно было менять. И хотя, после игры, футболисты Милана орали, что и Недвед не помог бы Ювентусу в финале, но я считаю, что Юве не хваталo, именно мотора- в лице Недведа, его харизмы...

Нo пусть, Павлу повезет сейчас, в его новом качестве!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:06
Хорошо Недвед пристроился и не он один...
shur
shur
сегодня в 00:41, ред.
...как в своё время прогрессивные специалисты во всех областях
науки и искусства, короче ведущие мозги перетекали за океан в
Штаты, так теперь футбольная мода на Аравию...!!! (Золотая лихорадка!)
allemz
allemz
сегодня в 00:38
Нашел свою дойную корову, с чем и поздравляем)
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