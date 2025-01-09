Павел Недвед стал спортивным директором «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Лацио», «Ювентуса» и сборной Чехии Павел Недвед назначен спортивным директором «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии.
С октября 2010 по ноябрь 2022 года он работал в туринском клубе, где был сначала членом совета директоров, а затем вице-президентом.
В конце декабря главным тренером команды из Эр-Рияда стал экс-рулевой сборной Турции.
Мну бы тоже туда поехал, да не берут...)))
Мну бы тоже туда поехал, да не берут...)))
До сих пор не понимаю, почему Липпи тебя не заменил в полуфинале, ведь знал же про твои ЖК, да и счет был уже в пользу Ювентуса, можно было менять. И хотя, после игры, футболисты Милана орали, что и Недвед не помог бы Ювентусу в финале, но я считаю, что Юве не хваталo, именно мотора- в лице Недведа, его харизмы...
Нo пусть, Павлу повезет сейчас, в его новом качестве!!!!!!!
До сих пор не понимаю, почему Липпи тебя не заменил в полуфинале, ведь знал же про твои ЖК, да и счет был уже в пользу Ювентуса, можно было менять. И хотя, после игры, футболисты Милана орали, что и Недвед не помог бы Ювентусу в финале, но я считаю, что Юве не хваталo, именно мотора- в лице Недведа, его харизмы...
Нo пусть, Павлу повезет сейчас, в его новом качестве!!!!!!!
науки и искусства, короче ведущие мозги перетекали за океан в
Штаты, так теперь футбольная мода на Аравию...!!! (Золотая лихорадка!)
науки и искусства, короче ведущие мозги перетекали за океан в
Штаты, так теперь футбольная мода на Аравию...!!! (Золотая лихорадка!)