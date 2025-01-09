Павел Недвед стал спортивным директором «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии

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сегодня, 00:22

Бывший полузащитник «Лацио», «Ювентуса» и сборной Чехии назначен спортивным директором «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии.

С октября 2010 по ноябрь 2022 года он работал в туринском клубе, где был сначала членом совета директоров, а затем вице-президентом.

В конце декабря главным тренером команды из Эр-Рияда стал экс-рулевой сборной Турции.