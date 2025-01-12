Агенты защитника «Лиона» отреагировали на информацию о предложении ЦСКА

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вчера, 14:26

В агентстве LEFT Sports, представляющем интересы защитника «Лиона» Адриелсона, подтвердили информацию о том, что ЦСКА сделал предложение по игроку.

Да, это правда. В данный момент мы ведём переговоры.

Напомним, с сентября по декабрь прошлого года Адриелсон выступал на правах аренды за «Ботафого» (10 матчей и один гол). Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 4 миллиона евро.