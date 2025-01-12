Агенты защитника «Лиона» отреагировали на информацию о предложении ЦСКА

В агентстве LEFT Sports, представляющем интересы защитника «Лиона» Адриелсона, подтвердили информацию о том, что ЦСКА сделал предложение по игроку.
Да, это правда. В данный момент мы ведём переговоры.
Напомним, с сентября по декабрь прошлого года Адриелсон выступал на правах аренды за «Ботафого» (10 матчей и один гол). Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 4 миллиона евро.
беден как церковная мышь... А мы вот читаем, чёрным по белому, вчера юное дарование из Северной Пальмиры подмахнуло, не глядя, контракт с клубом... - "Мы всегда первые" как сказали представители оного в новогоднем ролике Крыльев Советов... Правда меч справедливости там же настиг мечту и всё расставил на свои места - "Вы шестые!"))
И вот сегодня... Добрались до "Лиона"...
Как мну не усомниться в великой миссии ЦСКА? Те же эксперты глаголят, что Кубков, побед и призов у них больше чем у кого либо (во всяком случае по их мнению, Спартак второй)
Как быть? А где же своя молодёжь? И признаемся честно - у них действительно есть очень талантливая поросль...
Только и слышно ЦСКА интересуются...
Мну начинает сомневаться в миссии армейского, футбольного Катехона!
Да что там Катехон! Футбольный спасательный Ноев Ковчег!
Но в отличии от последнего, за вёслами как на галерах - есть и негритята))
Вывод: деньжата в торбе водятся....)
беден как церковная мышь... А мы вот читаем, чёрным по белому, вчера юное дарование из Северной Пальмиры подмахнуло, не глядя, контракт с клубом... - "Мы всегда первые" как сказали представители оного в новогоднем ролике Крыльев Советов... Правда меч справедливости там же настиг мечту и всё расставил на свои места - "Вы шестые!"))
И вот сегодня... Добрались до "Лиона"...
Как мну не усомниться в великой миссии ЦСКА? Те же эксперты глаголят, что Кубков, побед и призов у них больше чем у кого либо (во всяком случае по их мнению, Спартак второй)
Как быть? А где же своя молодёжь? И признаемся честно - у них действительно есть очень талантливая поросль...
Только и слышно ЦСКА интересуются...
Мну начинает сомневаться в миссии армейского, футбольного Катехона!
Да что там Катехон! Футбольный спасательный Ноев Ковчег!
Но в отличии от последнего, за вёслами как на галерах - есть и негритята))
Вывод: деньжата в торбе водятся....)