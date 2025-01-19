«Барселона» готова предложить Флику новый контракт

В «Барселоне» довольны работой главного тренера клуба Ханса-Дитера Флика.
Как сообщается, после завершения сезона каталонский клуб намерен предложить немецкому специалисту новый контракт.
Действующее соглашение Флика рассчитано до лета 2026 года.
В «Барселоне» довольны работой главного тренера клуба Ханса-Дитера Флика.
Как сообщается, после завершения сезона каталонский клуб намерен предложить немецкому специалисту новый контракт.
Действующее соглашение Флика рассчитано до лета 2026 года.
Результаты в чемпионате у него хуже, чем у Хави в прошлом сезоне на этом отрезке..
Флик разбирает на запчасти топовые команды, но вот со средними командами Барса проваливается. Таким образом каталонцы не смогут побороться за испанский титул и для лч они еще сыроваты
Результаты в чемпионате у него хуже, чем у Хави в прошлом сезоне на этом отрезке..
Флик разбирает на запчасти топовые команды, но вот со средними командами Барса проваливается. Таким образом каталонцы не смогут побороться за испанский титул и для лч они еще сыроваты