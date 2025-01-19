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«Барселона» готова предложить Флику новый контракт

вчера, 10:12

В «Барселоне» довольны работой главного тренера клуба Ханса-Дитера Флика.

Как сообщается, после завершения сезона каталонский клуб намерен предложить немецкому специалисту новый контракт.

Действующее соглашение Флика рассчитано до лета 2026 года.

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Все комментарии
протон
протон ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:13
Ханс Дитер Флик гений и он уже сделал команду. Блестящую команду. Любо дорого смотреть как они играют и почти все несовершенно летние.
Agamaga__05
Agamaga__05
вчера в 15:27
Флик заслужил продление, однозначно. Атмосфера внутри коллектива отличное. Молодежь чувствует поддержку и доверие тренера, иначе не было бы громких побед над сливочными, в ЛЧ тоже идут хорошо.
Из того, что есть, Барса выжимает максимум.
Проблем хватает, но прямо сейчас команда очень молодая, способная на подвиги. Это заслуга Флика!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 14:47
Мне кажется, что рано ему давать долгосрочный контракт.
Результаты в чемпионате у него хуже, чем у Хави в прошлом сезоне на этом отрезке..
Флик разбирает на запчасти топовые команды, но вот со средними командами Барса проваливается. Таким образом каталонцы не смогут побороться за испанский титул и для лч они еще сыроваты
112910415
112910415
вчера в 13:56
нет смысла поступить иначе
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 11:46
Против немца ничего не имею. Но Барса играет со старта одним составом, замены те же одинаковые. Надо Торреса со старта выпускать, любимчик Флика Лева должен на лавке сидеть. Де Йонга продать нужно. И вообще рано думать о продлении контракта.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 11:35
    fp5bcadc972z
    fp5bcadc972z
    вчера в 11:23
    Идея хорошая, надо её осуществить,Флик пока справляется в лучшую сторону
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 10:20
    Лапорта может быть доволен.
    но команда долгое время не может выиграть матч в ЛаЛиге.
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 10:19
    Продление контракта Флика во многом будет зависеть от того какие результаты покажет "Барса" в Ла Лиге и ЛЧ в этом сезоне.
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