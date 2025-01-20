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«Отличное начало интервью». Постекоглу возмутила работа репортера

вчера, 12:29
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)3 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу после матча с «Эвертоном» (2:3) дал интервью, начало диалога с журналистом расстроило специалиста.

Репортер сказал:

Анге, знакомая ситуация. Как можете оценить выступление своей команды?

Рулевой возмущенно ответил:

Знакомая ситуация?

Журналист уточнил:

Ну, в плане поражения.

Разочарованный Постекоглу заявил:

Ну что же. Отличное начало интервью.

После этого диалог продолжился без необычных деталей.

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STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 14:27
сказал бы такое какому-нибудь нашему тренеру, например Добровольскому, знаете какое бы интервью получилось? Примерно такое )

- Игорь Иванович, знакомая ситуация. Как можете оценить...
- Чего-чего-чего?? Ты что сейчас спросил? Тебе знакомая? Или кому?
- Да...
- А ты у нас под каким номером? Ну если ты всё знаешь, под каким ты номером у нас играешь? Чего испугался?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:47
Выводят на эмоции его, типичные журналюги.
Гость
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