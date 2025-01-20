«Отличное начало интервью». Постекоглу возмутила работа репортера

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вчера, 12:29

Главный тренер «Тоттенхэма» после матча с «Эвертоном» (2:3) дал интервью, начало диалога с журналистом расстроило специалиста.

Репортер сказал:

Анге, знакомая ситуация. Как можете оценить выступление своей команды?

Рулевой возмущенно ответил:

Знакомая ситуация?

Журналист уточнил:

Ну, в плане поражения.

Разочарованный Постекоглу заявил:

Ну что же. Отличное начало интервью.

После этого диалог продолжился без необычных деталей.