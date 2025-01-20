«Отличное начало интервью». Постекоглу возмутила работа репортера

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу после матча с «Эвертоном» (2:3) дал интервью, начало диалога с журналистом расстроило специалиста.
Репортер сказал:
Анге, знакомая ситуация. Как можете оценить выступление своей команды?
Рулевой возмущенно ответил:
Знакомая ситуация?
Журналист уточнил:
Ну, в плане поражения.
Разочарованный Постекоглу заявил:
Ну что же. Отличное начало интервью.
После этого диалог продолжился без необычных деталей.
- Игорь Иванович, знакомая ситуация. Как можете оценить...
- Чего-чего-чего?? Ты что сейчас спросил? Тебе знакомая? Или кому?
- Да...
- А ты у нас под каким номером? Ну если ты всё знаешь, под каким ты номером у нас играешь? Чего испугался?
- Игорь Иванович, знакомая ситуация. Как можете оценить...
- Чего-чего-чего?? Ты что сейчас спросил? Тебе знакомая? Или кому?
- Да...
- А ты у нас под каким номером? Ну если ты всё знаешь, под каким ты номером у нас играешь? Чего испугался?