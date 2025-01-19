У главного тренера «Спартака» Станковича родилась дочь

1737309472

вчера, 20:57

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что у главного тренера команды родился ребёнок.

Поздравляем Деяна Станковича и его жену Аниту с рождением дочери Анжелы! Желаем крепкого здоровья малышке и счастья семье нашего главного тренера.

Ранее в клубе сообщили, что сербский специалист покинул сбор по семейным обстоятельствам.