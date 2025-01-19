Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

У главного тренера «Спартака» Станковича родилась дочь

вчера, 20:57

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что у главного тренера команды Деяна Станковича родился ребёнок.

Поздравляем Деяна Станковича и его жену Аниту с рождением дочери Анжелы! Желаем крепкого здоровья малышке и счастья семье нашего главного тренера.

Ранее в клубе сообщили, что сербский специалист покинул сбор по семейным обстоятельствам.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кандидатура Переса на пост главы «Реала» утверждена
18 января
Официально«Народная Команда» объявила о приостановке деятельности
18 января
Марсело на концерте, Лещук — с пистолетом. Как футболисты провели эту неделю
17 январяЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии5
Гвардиола на повышенных тонах поговорил с охотниками за автографами
13 января
Агент Дасы рассказал о состоянии футболиста
13 января
Глава «Лиона» сообщил, что не собирается продавать футболистов в ПСЖ
13 января
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:15, ред.
Хорошо что Николаем не назвал
112910415
112910415
сегодня в 05:36
Деян поработал над подарком для семьи ( в составе коллектива) !
надо теперь поработать над подарком для Спартака !
протон
протон
сегодня в 00:42
Ну что ж, поздравим футбольного человека с прибавлением! Пусть дочка растет здоровой и радует родителей. Ну, и чеканить чтобы папа научил
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:34
Ещё годик поживет и не тому ещё научиться....)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:33
Так он оказывается ещё и настоящий перец!)))
Девчушку обязан назвать Спартой!)
Здоровья малой!
ABir
ABir
вчера в 22:02
Вот и прояснилась причина отлучки Станковича со сборов. С новорожденной!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:26
С пополнением 👍🏽 в 46 лет запулил)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:10
Дочурке здоровья!!!
NbKA555
NbKA555
вчера в 21:01
Дай Бог здоровья девочке!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:00
Сердечные поздравления Деяну !!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 