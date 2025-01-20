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Веркаутерен рассказал о наиболее известном российском клубе в Бельгии

вчера, 11:32

Бывший тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен рассказал о наиболее известном в Бельгии российском клубе.

В Бельгии не особо следят за российским футболом. Конечно, были определенные моменты, когда к нам приезжал «Зенит». Также в России играли бельгийские футболисты. Конечно, все знают «Зенит». У этого клуба есть особая связь с Бельгией. О нем говорят больше, чем о «Спартаке» или «Локомотиве».

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nikolah
nikolah
вчера в 17:28
База
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:57
Франк!

Пообщайся с командами из "первого, футбольного ряда" Бельгии и ты поймёшь, что в России есть Спартак, который не хило надрал тебе задницу когда ты ошивался в Крылышках!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:47
В Бразилии такие вопросы даже не задают))
Гость
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