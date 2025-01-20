Веркаутерен рассказал о наиболее известном российском клубе в Бельгии

Бывший тренер «Крыльев Советов» рассказал о наиболее известном в Бельгии российском клубе.

В Бельгии не особо следят за российским футболом. Конечно, были определенные моменты, когда к нам приезжал «Зенит». Также в России играли бельгийские футболисты. Конечно, все знают «Зенит». У этого клуба есть особая связь с Бельгией. О нем говорят больше, чем о «Спартаке» или «Локомотиве».