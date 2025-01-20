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Веркаутерен хочет поработать в России

вчера, 11:48

Экс-тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен хотел бы вернуться к работе в России.

Есть ли планы по работе в России? Конечно, это было бы идеально. У меня много целей, и одна из них — работать в России. Могу поработать и в других странах — Турция, ОАЭ. Там не нужна виза для семьи, есть прямые рейсы. Это мой приоритет в работе.

Получал ли конкретные предложения? Нет. Я сказал себе, что нужно немного успокоиться и набраться сил. Если будет необходимо, могу приступить к работе хоть завтра. Но хочется провести время с семьей и отдохнуть. Не создаю шум вокруг моей работы, просто сейчас не время. Две‑три недели хотел бы отдохнуть.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 13:09
Нет уж Франк, у нас Александр ещё без работы...)))
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