Веркаутерен хочет поработать в России

Экс-тренер «Крыльев Советов» хотел бы вернуться к работе в России.

Есть ли планы по работе в России? Конечно, это было бы идеально. У меня много целей, и одна из них — работать в России. Могу поработать и в других странах — Турция, ОАЭ . Там не нужна виза для семьи, есть прямые рейсы. Это мой приоритет в работе.

Получал ли конкретные предложения? Нет. Я сказал себе, что нужно немного успокоиться и набраться сил. Если будет необходимо, могу приступить к работе хоть завтра. Но хочется провести время с семьей и отдохнуть. Не создаю шум вокруг моей работы, просто сейчас не время. Две‑три недели хотел бы отдохнуть.