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Анчелотти не планирует покидать «Реал»

вчера, 12:48

Вчера журналист Эду Пидаль сообщил, что итальянский специалист Карло Анчелотти решил покинуть клуб по окончании сезона.

Эта информация не соответствует действительности.

Источники, близкие к тренеру, утверждают, что он хочет продолжить работу.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:08
Он не уйдёт сам...его могут вынудить уйти или просто уволить, но сам не уйдёт
протон
протон
вчера в 21:46
Когда команда выигрывает ЛЧ,мы все его хвалим, стоит пару матчей проиграть, сразу Алонсо начали звать !
Тренера надо судить по окончанию сезона.
Анчелотти один из лучших тренеров, дай Бог ему сил еще как минимум пару лет радовать нас
112910415
112910415
вчера в 18:45
поработает ещё
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 17:13
Только это не про Реал, а про сми
mm98byu4m372
mm98byu4m372
вчера в 15:38
Ждём ещё новостей о Анчелотти и его судьбе, похоже эта новость не последняя
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:13, ред.
Склонен верить журналисту. У нас с вами бывает семь пятниц на неделе, когда планы меняются независимо от нашей воли, а здесь тренер клуба, у которого, как на сердечной диаграмме: пик вверх - пик вниз, пик вверх- пик вниз, т.е. последовала неудача - хочется уйти в монастырь, выиграл следующий матч - вместо монастыря хочется идти в трапезную при нём и выпить бокал кагора. Естественное развитие событий.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 14:33
Понедельник - Анчелотти планирует покинуть Реал.
Вторник - Анчелотти не планирует покинуть Реал.
Среда - Перес вызвал Анчелотти на разговор.
Четверг - Анчелотти поехал в "Красно-белое".
Пятница - Анчелотти вызвал Переса на разговор.
Суббота - Перес планирует помереть.
Воскресенье - Перес планирует выгнать Анчелотти, но в следующую субботу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:57, ред.
Журналюги обнаглели...
Ладно ещё Роналду/Месси/Неймара троллят, а тут ещё за дедов футбола взялись...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:46
Как Перес решит-так и будет.
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:40
До конца сезона ещё десятки новостей будут о том, что Анчелотти покидает/не покидает Реал. Но я почти уверен, что Папа Карло уже всё решил, и всё же уйдёт.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:03
Анчелотти не не планирует покидать команду
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:58
Что завтра скажут?)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:57
Сомневаюсь, что Анчелотти останется на долго...
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