Вчера журналист Эду Пидаль сообщил, что итальянский специалист Карло Анчелотти решил покинуть клуб по окончании сезона.
Эта информация не соответствует действительности.
Источники, близкие к тренеру, утверждают, что он хочет продолжить работу.
Вчера журналист Эду Пидаль сообщил, что итальянский специалист Карло Анчелотти решил покинуть клуб по окончании сезона.
Эта информация не соответствует действительности.
Источники, близкие к тренеру, утверждают, что он хочет продолжить работу.
Вторник - Анчелотти не планирует покинуть Реал.
Среда - Перес вызвал Анчелотти на разговор.
Четверг - Анчелотти поехал в "Красно-белое".
Пятница - Анчелотти вызвал Переса на разговор.
Суббота - Перес планирует помереть.
Воскресенье - Перес планирует выгнать Анчелотти, но в следующую субботу.
Вторник - Анчелотти не планирует покинуть Реал.
Среда - Перес вызвал Анчелотти на разговор.
Четверг - Анчелотти поехал в "Красно-белое".
Пятница - Анчелотти вызвал Переса на разговор.
Суббота - Перес планирует помереть.
Воскресенье - Перес планирует выгнать Анчелотти, но в следующую субботу.