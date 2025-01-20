Анчелотти намерен покинуть «Реал»

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вчера, 16:14

Главный тренер «Реала» намерен покинуть клуб после окончания сезона. Итальянец сообщил руководству, что эта кампания станет для него последней в «сливочных» цветах, даже если команда выиграет трофеи. Руководители «Реала» не стали переубеждать Анчелотти. Основным кандидатом на смену 65-летнего специалиста является главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.