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Анчелотти намерен покинуть «Реал»

вчера, 16:14

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти намерен покинуть клуб после окончания сезона. Итальянец сообщил руководству, что эта кампания станет для него последней в «сливочных» цветах, даже если команда выиграет трофеи. Руководители «Реала» не стали переубеждать Анчелотти. Основным кандидатом на смену 65-летнего специалиста является главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.

Напомним, под руководством Анчелотти «Реал» выиграл дважды Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, трижды Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, дважды чемпионат Испании, дважды Клубный чемпионат мира и трижды Лигу чемпионов. После двадцати туров «сливочные» возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:29
За тыканье извиняюсь.
,,Низкий уровень культуры" не принимается.
Всё остальное из сути Вашего комментария.
амурец
амурец
сегодня в 01:21
Жаль если так случиться, но если решил уйти то удачи ему в дальнейшем
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:18, ред.
Всех почитал... и до конца надеялся , мож. найдется хоть один Маугли, который вступится за Акело...
Один лишь Вовка молодец!

Пойду тяпну за Карло...
lotsman
lotsman
вчера в 20:12
Выиграет сезон и с почётом уйдёт.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:18, ред.
Слишком много потрясений, особенно в этом сезоне, чтобы их мог выдержать пожилой человек. Решил, что здоровье дороже, да и другие пусть попробуют на этой дьявольской должности с игроками - дьяволами. Меня интересует другое: где найти тренера, которого бы футболисты экстра - уровня слушались беспрекословно, как слушают с открытым ртом первоклашки свою учительницу.
А то, что гл. тренер чувствует себя психологически неуютно, я убедился, когда увидел, как в последнем матче он радовался каждому забитому мячу; радовался как ребёнок, хотя ранее за ним этого не замечалось.
протон
протон
вчера в 18:41
Я думаю уговорили уйти в отставку
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
вчера в 18:31
Считаю, своевременное решение.
Добился величия в Реале, став, по-моему, самым титулованным тренером. Пора и честь знать.
Полагаю, что для следующего наставника, он, где-то с Пересом, где-то вопреки ему, собрали коллектив, который надо и далее выстраивать.

Если уйдет - только успехов и далее можно пожелать папе Карло.
Antikrot
Antikrot ответ S.L.I.P. (раскрыть)
вчера в 18:09
Ещё бы не работало скупать лучших.
112910415
112910415
вчера в 18:07
хм ... впору уговаривать остаться !
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:02
...после Зизу, Я ему очень благодарен,хотя бы за
положительные эмоции,за ЛЧ, за валидольные матчи!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:02
Папа Карло пойдёт другую каморку искать...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:57
После двух разгромов от Барселоны фанаты сливочных жестко прошлись по Анчелотти. Как по мне, лучше него никто бы не справился в этой ситуации. Игра у них не ахти, но этому есть объяснение, у них много травм, много игр и Мбаппе, которого хотел видеть Перес. Анчи и эту проблему почти решил, черепаха в последних начал приносить пользу. В последних 7-8 играх у них только одно поражение от Барсы, в остальных они побеждали, плюс сейчас вышли на первое место.
Понимаю, что проигрыш в классико болезненный для болельщиков, тем более с разгромным счетом, но это всего лишь две игры. Главное, это трофеи и сливочные имеют хорошие перспективы в этом
Incredulous
Incredulous ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:56
Будем надеяться, что Папа Карло громко хлопнет дверью))
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:38
...пожалуй присоединюсь к этому мнению! Объективно,честно,
разумно! Мы пока не прощаемся, хотя во взгляде Анчелотти уже
не первый раз грусть,незнадёга и усталось,скрашеваемая какими
то положительными жестами и эмоциями сына! Трудно к хорошему
привыкать, боясь глобальных перемен! Пойду приму на грудь!
(Вопрос? Чьё это свободное место?!?!)
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:20
Просто той обоймы что делала погоду лет 7 уже нет. Кроос Бензема ушли . Модрич старичок. Крайки в защите вообще ниочем в сравнении с Карвахалем да Марсело. Думающего форварда нет. Мбаппе это атлет но не хитрый нап как Бенз. Что Перес хочет от Анчелотти. В футбол игроки играют а не тренер. Флик собрал пазл в Барсе. А в Реале пазл как раз рассыпался. Не смотря на приход Мбаппе. На нем одним далеко не уедет Реал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:19
Всему приходит свой конец , а жизнь продолжается. Удачи Анчелотти , ты сделал всё что мог . Жду с нетерпением Зидана . Алонсо не для Галактикос, рановато ему в королевский клуб.
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:17, ред.
Перес напоминает повернутого на своей работе карьериста, жёсткого прагматика. Мне Лапорта как менеджер в современных реалиях больше импонирует, дела вырулит, зайдет в раздевалку с командой на равных отмечать победы, попрыгает, поскачет, поржет, в общем умеет располагать к себе обывателей, со знанием делает свою работу.
А Перес ни чуть не изменился, законсервировался, нелестно отзывается о легендах.
Главное для него, что инвесторы ему доверяют, деньги зарабатывает для них.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:14, ред.
Начались игры разума. Пусть Хави Алонсо приедет в Мадрид. Поработает в кофейной плантации))
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:04
Ну это уже и так было понятно всем, кто следит за Реалом. Устал Папа Карло, заметно устал, и это уже видно. Игра Реала стала крайне нестабильна и расхлябана, пропала организация и взаимодействие между игроками. После некоторых игр создавалось впечатление, что у команды вообще нет тренера, и футболисты играют каждый сам по себе. Но больше всего стало понятно, что Анчелотти уже не в радость тренировать Реал, после финала Суперкубка, где Мадрид во второй раз разгромно проиграл Барсе, наступив на те же грабли, что и в матче первого круга Ла Лиги. То есть тренер не извлёк уроков из первой игры, и абсолютно ничего не поменял в игре команды, ни тактически, ни стратегически. Правильно сделал Анчелотти, что сообщил заранее об уходе, во первых показал, что не боится признавать ошибок и умеет вовремя уходить, во-вторых не подставил команду и руководство, уйдя внезапно, и оставив команду без тренера, а в-третьих уйдёт с высоко поднятой головой. И, я думаю, ни у одного болельщика Реала язык не повернётся сказать что-то плохое о Папе Карло. Это выдающийся тренер, который принес много трофеев и титулов команде, много счастливых и радостных моментов болельщикам, и заслуживает только на уважение и благодарность!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:58
Не затеряется и не пропадёт Карло!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:58
Все правильно, Анчелотти очень многого добился за свою карьеру... А уходить нужно вовремя... Тем более, что кресло под ним начало пошатываться. Хорошо бы перед уходом завоевать какие-нибудь трофеи. Но, уходя из Реала, Папа Карло не собирается заканчивать карьеру тренера. Интересно, что будет после работы в Королевском клубе? Какую именно команду он выберет?
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:55
Вы и Ваш знакомый абсолютно правы - у Барселоны традиции испытывать эмоции, а у Реала традиции выигрывать Лигу Чемпионов и чемпионат Испании.
Чисто по теории вероятности в одной академии вряд ли могут быть воспитаны 11 лучших игроков на свете. Поэтому, чтобы стать лучшей в мире командой, приходится приобретать в разных клубах лучших игроков. И работает ведь.
allemz
allemz ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 16:53
На основании чего вы сделали вывод, что я фанат Барселоны? И чего вы мне тычите?
Что за привычка переходить на личности и показывать свой низкий уровень культуры вместо того, чтобы писать по делу?
Igo0rek
Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:47
Пересу всегда было плевать на людей, его люди интересуют только с точки зрения маркетинга и бизнеса. Чего только стоят его слова про своих же футболистов, которые утекли в сеть.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:45
А ведь ты фанат Барсы...
Ничего плохого в этом нет- Барса великий клуб-,но комментарий твой нехороший какой-то, грязноватый...
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:27
Переиграл и уничтожил новоизбранного президента)))
allemz
allemz
вчера в 16:25, ред.
Довели деда, хотя сезон только начался и команда лидирует в национальном первенстве. С таким руководством враги не нужны.
Как сказал один мой знакомый: "Реал - команда наемников".
Традиции и эмоции - это про их сине-гранатовых конкурентов.
Вчера Касильяса выгнали, сегодня Анчелотти с Винисиусом (творцов побед в ЛЧ) ради распиаренной черепахи списывают, завтра ещё кого-нибудь, лишь бы Перес себя топ-менеджером почувствовал.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:23
Алонсо выдают слишком много авансов. Совсем не обязательно, что у него всё хорошо сложится в королевском клубе. Тренировать среднюю команду намного проще. Да и Перес уже оступался на этом - Лопетеги тоже выигрывал со средними клубами.
Удачи, конечно, Хаби, но от добра добро не ищут. Не даром Флорентино расписывался в собственных просчётах, когда возвращал в клуб того же Анчелотти или Зидана.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:18
Решил опередить Переса, пока тот не уволил его))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:17
Да уж пора на пенсию.
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