Анчелотти намерен покинуть «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти намерен покинуть клуб после окончания сезона. Итальянец сообщил руководству, что эта кампания станет для него последней в «сливочных» цветах, даже если команда выиграет трофеи. Руководители «Реала» не стали переубеждать Анчелотти. Основным кандидатом на смену 65-летнего специалиста является главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.
Напомним, под руководством Анчелотти «Реал» выиграл дважды Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, трижды Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, дважды чемпионат Испании, дважды Клубный чемпионат мира и трижды Лигу чемпионов. После двадцати туров «сливочные» возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.
Удачи, конечно, Хаби, но от добра добро не ищут. Не даром Флорентино расписывался в собственных просчётах, когда возвращал в клуб того же Анчелотти или Зидана.
Удачи, конечно, Хаби, но от добра добро не ищут. Не даром Флорентино расписывался в собственных просчётах, когда возвращал в клуб того же Анчелотти или Зидана.
Как сказал один мой знакомый: "Реал - команда наемников".
Традиции и эмоции - это про их сине-гранатовых конкурентов.
Вчера Касильяса выгнали, сегодня Анчелотти с Винисиусом (творцов побед в ЛЧ) ради распиаренной черепахи списывают, завтра ещё кого-нибудь, лишь бы Перес себя топ-менеджером почувствовал.
Как сказал один мой знакомый: "Реал - команда наемников".
Традиции и эмоции - это про их сине-гранатовых конкурентов.
Вчера Касильяса выгнали, сегодня Анчелотти с Винисиусом (творцов побед в ЛЧ) ради распиаренной черепахи списывают, завтра ещё кого-нибудь, лишь бы Перес себя топ-менеджером почувствовал.