Нури Шахин может быть уволен с должности главного тренера «Боруссии» Дортмунд.
По данным источника, будущее 36-летнего специалиста будет зависеть от результата матча Лиги чемпионов против «Болоньи», который состоится 21 января.
Если Шахин будет уволен, то основным кандидатом на его замену станет экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Но тен Хаг кандидатура очень спорная. И дело даже не в том, что он полностью провалился как тренер с МЮ, а в том, что за время проведенное в МЮ он показал себя как упрямый и довольно глупый человек, который не умеет принимать поражения, абсолютно не признаёт ошибок, а главное не извлекает никаких уроков из этих ошибок. И если Шахину, возможно, не хватало дисциплины и характера, то у Хага с этим наоборот явный перебор.
Но тен Хаг кандидатура очень спорная. И дело даже не в том, что он полностью провалился как тренер с МЮ, а в том, что за время проведенное в МЮ он показал себя как упрямый и довольно глупый человек, который не умеет принимать поражения, абсолютно не признаёт ошибок, а главное не извлекает никаких уроков из этих ошибок. И если Шахину, возможно, не хватало дисциплины и характера, то у Хага с этим наоборот явный перебор.