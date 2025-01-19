Будущее Шахина в «Боруссии» Дортмунд решится в матче против «Болоньи»

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вчера, 09:05

может быть уволен с должности главного тренера «Боруссии» Дортмунд.

По данным источника, будущее 36-летнего специалиста будет зависеть от результата матча Лиги чемпионов против «Болоньи», который состоится 21 января.

Если Шахин будет уволен, то основным кандидатом на его замену станет экс-наставник «Манчестер Юнайтед» .