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Будущее Шахина в «Боруссии» Дортмунд решится в матче против «Болоньи»

вчера, 09:05

Нури Шахин может быть уволен с должности главного тренера «Боруссии» Дортмунд.

По данным источника, будущее 36-летнего специалиста будет зависеть от результата матча Лиги чемпионов против «Болоньи», который состоится 21 января.

Если Шахин будет уволен, то основным кандидатом на его замену станет экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:19
Руководство всерьез чего-то ждет, когда команда сливает Хольштайну и идет на 10 месте? Смотрел матч с Айнтрахтом, Боруссия в первом тайме толком не атаковала, там вообще намека на поставленную игру нет. Франкфурт легко вел игру без Мармуша, тупо Кнауффом и Экитиком гонял их оборону.
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:56
Шахин, конечно, не потянул Боруссию, и думаю, что даже если Дортмунд обыграет Болонью, это не спасёт Шахина от отставки, скорее всего она просто затянется, и перенесется на более поздний срок. Дело не в том, чтобы у кого-то выиграть, а в том, что Нури ничего не смог сделать с командой, ни построить хоть какую-то внятную игру, не привить команде характер.
Но тен Хаг кандидатура очень спорная. И дело даже не в том, что он полностью провалился как тренер с МЮ, а в том, что за время проведенное в МЮ он показал себя как упрямый и довольно глупый человек, который не умеет принимать поражения, абсолютно не признаёт ошибок, а главное не извлекает никаких уроков из этих ошибок. И если Шахину, возможно, не хватало дисциплины и характера, то у Хага с этим наоборот явный перебор.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:36
Для Тен Хага команда в самый раз, много молодых игроков. Из Боруссии он должен слепить конкурента Баварии и Байеру.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:02
хорошо что Санчо нет в Боруссии))
Тен Хаг не хуже Шахина, но для Боруссии не лучший вариант
fujkuz6v3usk
fujkuz6v3usk
вчера в 09:51
Гнать надо физручка, чем раньше, тем лучше
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:20
Подождем решение судьбы Шахина !
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 09:20
из огня да в полымя ...Однако подождем и увидим результат. Да БД не на своем месте сейчас, да и игры как таковой нет. Но вот с приходом "голландца" не думаю что результат появится отличный от нынешнего.
Гость
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