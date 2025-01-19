У финалистов Лиги чемпионов неприятности. Фанатов пугают тен Хагом, скатились на 10-е место

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сегодня, 18:08

«Боруссия» Д может поменять тренера.

Судьбу Шахина определит матч против «Болоньи»

Одна победа в восьми матчах – ужасный результат. Юный тренер Нури Шахин может быть уволен. Когда летом после ухода Терзича финалистов Лиги чемпионов доверили турку, многие удивились. Наставник без опыта. Причем бывший игрок «Реала» достаточно дерзкий парень. Его можно представить в скромном клубе вроде «Комо», где прав на ошибку больше. Но жесткий мир команд уровня «Боруссии» не прощает осечек. Терзич вышел в финал Лиги чемпионов, только этого оказалось мало.

Бывший наставник имел конфликты с игроками. Ссорился с Хуммельсом, которого «черно-желтые» отпустили прошлым летом. Также Терзич плохо сыграл в Бундеслиге, заняли пятое место. «Боруссия» вышла в Лигу чемпионов лишь благодаря новой квоте, которую получили немцы вместе с представителями Серии А. Также у клуба поменялся генеральный директор. Вместо опытного Ватцке пришел Ларс Риккен. Спортивным директором остается Себастьян Кель, тоже экс-футболист клуба.

Вместе боссы доверились Шахину, но у 36-летнего тренера неприятности. Хватило вдохновения лишь для стартовых побед. Как только зашли в серию неудач после поражения от «Реала», Нури испугался и ошибался. Дальше чередовали победы и поражения, но добрались до неприятных ничьих. Хотя на поле есть футболисты с успехами, именно поэтому снова говорят о переходе игроков «Боруссии» в другие богатые клубы, десятое место в Бундеслиге красноречиво намекает на отставку тренера.

Шахина могут оставить, только если его команда классно сыграет против «Болоньи» во вторник. Матч выездной, немецкую банду не поддержит знаменитая желтая стена фанатов. «Боруссия» высоко в таблице Лиги чемпионов, в одном пункте от успешного «Байера». Но как в прошлом сезоне солидно уступали команде Хаби Алонсо в Бундеслиге, так и сейчас не являются конкурентами для «Баварии». А цель клуба именно такая – навязать борьбу гегемону, как делали в славном прошлом.

Болельщиков испугали переговорами с тен Хагом

Голландскому тренеру важно не засиживаться без работы после провала в «Манчестер Юнайтед». Эрик столько раз говорил, что всё у «красных дьяволов» идет по плану, что получил в ответ неприятие публики. Даже люди, которым неинтересна судьба английского клуба, начали сочувствовать команде со странным тренером. Хотя у тен Хага были успехи с «Аяксом», к нему начали относиться скептично. Слишком часто голландец говорил вещи, не подтвержденные фактами и статистикой «дьяволов».

Для «Боруссии» из Дортмунда это точно не худший тренер. Но если сравнивать с Клоппом и Тухелем, то тен Хаг из низшей лиги. Точно не для финала Лиги чемпионов, ведь с МЮ не смог удачно выступить даже в Лиге Европы. Немцам надо в плей-офф, в идеале важно прошмыгнуть в первую восьмерку, чтобы избежать дополнительного стыкового раунда, где можно получить сильного соперника в стиле ПСЖ . Фанаты известной команды боятся, что перемены в руководстве не пошли на пользу.

За кулисами всегда много специалистов, активно влияющих на состояние клуба. Шахина не подстраховали по ходу кризиса, но при этом выдали ему неплохие стартовые ресурсы. Выход в финал Лиги чемпионов, невзирая на поражение от «Реала», добавил уверенности ключевым игрокам. Летом немецкая команда не продавала футболистов высокого уровня, сделали это раньше. Трансферы Малена и Фюллькруга в клубы АПЛ были ради получения прибыли. А Ройс и Хуммельс ушли из-за возраста.

Прошлым летом клуб из Дортмунда подписал результативного форварда Гирасси. Также разыгрался очень дорогой английский вингер Байно-Гиттенс. Вот только представленным игрокам и Адейеми часто не хватает голого класса. Могут промахнуться из верной позиции. Также уровень мастерства сказывается, когда надо коллекционировать моменты. Тяжело угнаться за «Баварией» Компани, которая по качеству шансов на голову выше всех, даже «Байера». Но «Боруссия» явно недоработала.

В Дортмунде привыкли к футбольным кризисам

В 2005 году клуб едва не пережил банкротство. А через несколько лет пригласили Клоппа из «Майнца» и начали создавать чемпионский состав. С Юргеном тоже сыграли в финале Лиги чемпионов, уступив «Баварии». Для клуба из Дортмунда качели, связанные с потерей ключевых игроков и перепадами формы, являются частью процесса. Терзич – давний фанат клуба, уходил на пост технического директора и возвращался. Бывали и неудачные опыты. Голландец Петер Бос не задержался.

Риккену нужно внимательнее присмотреться к свободным тренерам, помимо тен Хага. Хотя даже Эрик, если Шахину не хватило опыта и именно тренер виноват в неудачах сильнее всего, справится с неплохим составом. Конечно, в головах некоторых фанатов «Боруссии» всегда есть мыслишка, что зря отпускали молодых лидеров. А на самом деле эта практика позволяет приглашать новых талантов. Холанд и Беллингем никогда бы не пошли играть за клуб, который не умеет отпускать.

В Дортмунде не только Джейдон Санчо чувствовал себя лучше, чем в других клубах. Особая атмосфера домашних матчей тоже помогает собирать очки. Десятое место – жуткий результат, но четвертый в таблице «Штутгарт» в семи очках. Команда Хенесса вернулась к победам, но если новый наставник обеспечит «черно-желтым» похожую серию, а конкуренты переживут новый кризис, то «Боруссия» будет в зоне борьбы за Лигу чемпионов. Осталось лишь персонально поработать с игроками.

Тройка атаки время от времени радует, с ними проще. Но вот Брандт, Забитцер и Гросс с их опытом могли бы играть лучше. Даже переход на три центральных не спас Шахина в гостях у «Айнтрахта». У Нури не получается, хотя вряд ли стоит рисковать с Сандро Вагнером, помощником Нагельсманна в сборной Германии. Могли бы забрать у «Штутгарта» Хенесса, но Себастьян занят. Пока новый директор Риккен не нашел наставника, которому хочется доверять с порога. «Боруссия» страдает.