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Анчелотти может быть уволен из «Реала», если клуб не выйдет в плей-офф ЛЧ

вчера, 12:30

Карло Анчелотти может быть уволен с поста главного тренера «Реала», если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

Из-за последних результатов коллектива часть руководства не доверяет рулевому.

В случае увольнения Анчелотти его пост временно займет директор «Реала» Сантьяго Солари.

«Сливочные» находятся в средней части общей таблицы Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:05
Если не выйдет в плей-офф, однозначно увольнение. Кстати, не только Анчелотти грозит увольнение в таком случае, тренер ПСЖ тоже может быть уволен.
Skorp-winner
Skorp-winner ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:45
Футболом Испании называется тот футбол, при котором они ЧЕ выиграли на одной ноге, унижая соперников с 16 летним Ямалем! гы-гы
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:47
Как раз у Ливера, сейчас- всё очень предсказуемо в игре. А Барселона выигрывает, исключительно за счет атаки- техничных и острых нападающих, которые, фактически, сами решают игровые моменты.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:35, ред.
"Я не вижу творчества у позднего Анчи, всё сетереотипно и предсказуемо."

Всё, по большому счёту, сейчас стереотипно и предсказуемо у всех больших клубов, кроме Ливерпуля и Барселоны.
У Ливерпуля потому как непонятно заиграют напады у Слота как прежде иль нет, а у Флика - насколько крепким и долговечным будет его чудо - изыскание в атаке. От остальных ждать ВАУ, либо новшеств не имеет смысла.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:29
Ну вот тут, вопрос. Я вспоминаю интервью Хитцвельда в 1999г., перед игрой с киевлянами в ЛЧ в 1/2, где он был удивлен, на каких шикарных и дорогих машинах ездят молодые игроки Динамо!!! И тут же добавил: "У наших футболистов, таких дорогих машин нет..." Так это при том, что в Баварии играли какие игроки!!! Так что, слова Лобана, про большие деньги, можно воспринимать как лукавство, в определенной мере...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:11
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:10
Спасибо, Дружище!!!!!!! Как говорил В.В.Лобановский, в своих редких интервью- "Будем стараться"!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:06
Макс, я понимаю, что ты перешёл в контратаку, но напомню тебе и твои обещания, по поводу победы Баварии в ЛЧ прошлой весной...)))

Да, я говорил и очень надеялся, что Анчи, к игре с Барсой придумает, что-нибудь оригинальное, чем-то удивит соперника. Но получилось всё тоже самое, что и в первой игре, поэтому и результат печальный. Я не вижу творчества у позднего Анчи, всё сетереотипно и предсказуемо. Я не представляю себе, как, и за счет чего, он может наладить игру, я не вижу к этому предпосылок... А жить прежними Великими достижениями в ущерб клубу- это несколько безнравственно, как мне кажется.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:58
Я про Реал уже всё сказал, но на своей правоте не настаиваю. Это только мысли вслух- старого человека и болельщика со стажем...)))
Жду недождусь, когда, я смогу взяться, за нашего дорогого, за нашего, понимаете ли, Шекспира (Хвичку)!!!!!!! Вот, где поле деятельности для меня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:55, ред.
Витя!!! Ты ли это ??!! Неделю назад ты мне тут бился об заклад, что Реал надерет зад Барсе в Суперкубке, а теперь, как у Миронова в Бриллиантовой руке: "Шеф, всё пропало, шеф! "

Прими свой прежний облик рассудительного дядьки, - я тебя другим видеть не привык!)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:49
Анчи, очень похоже, как и Клопп- исписался. Его тренерскую игровую манеру все давно изучили. Когда, мы с тобой, 4 года спорили про Клоппа, и я доказывал, что ему надо отдохнуть, ввиду отсутствия новизны в его работе, ты доказывал мне обратное. Вот и сейчас, я не вижу, за счет чего, Анчи может перевернуть игру...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:45
..не могу долго на тебя сердится! Можешь опять
продолжать своё нелёгкое ремесло - футбольного
обозревателя, как в народе говорят,если о ком то,
вообще не говорят,думают,обсуждают,это тьфу,пустота безразличность...! Мочи нас дорогой!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:43
Любишь ты сразу голову рубить.)
Куда ж командная система РМ пропала ? Пропасть может качество исполнения, вследствии кадровой составляющей и/ или упадка физ. кондиций. Чтобы обрушить командную систему, надо гробить клуб годами - МЮ, как пример.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:28
У Реала нет командной системы в игре, поэтому, все, абсолютно все теряются. Вини- не исключение, потому что, он, как никто другой в команде страдает от этого.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 16:16
Когда в первый раз папе карло давали пинка под зад и реала, то все тоже верещали, что перес ошибается. Но пришел зидан и выиграл 4 топтрофея за 3 года. Так что перес хоть и с безумной страстью скупать атакующих игроков, но ошибаться скорее можем мы, а перес по сравнению с нами знает СТОЛЬКО, что ему виднее. Новсе же как велик карло, что эти за три года с реалом выиграл 4 топтрофея!!! И пока еще имеет шагсы выиграть один из двух топтрофеев этого сезона, хотя команда у него так себе
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:00, ред.
Не утрируй, Виктор. Обводить нужно и даже обязательно, но не 2-х или 3-х подряд, вследствии чего, терять потом мяч, - у Вини это так и выходит. Бразил играет без партнёров. Они его видят, он их нет.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:43, ред.
Мне просто любопытно, как можно лишить обводки, игрока, который без своей техники не протянет и минуты на поле, и превратится в унылое г...о.
Ты можешь Хвичке запретить идти в обводку? А вспомни- Газзаева, Гуцаева, Дараселию, Заварова, кем бы они были без дриблинга? Мне трудно понять, как это возможно- перестроить игрока и всю его игровую манеру? Сделать технаря, коим, является Вини более командным игроком- очень не просто. В этом случае виновата вся система игры. До недавнего времени, Вини отлично и очень качественно вписывался в футбол Реала, но сейчас, когда вся команда выглядит бессистемной, естественно, и он тоже выпадает из игры...

Другое дело, провести с ним воспитательную работу по поводу его провакаций и истерик на поле, но и этим, тоже, как я заметил- никто особо не занимается...
Брулин
Брулин
вчера в 15:34
По-моему многовато паники. Реал напротив более-менее стал набирать ход, поражение в класико не было чем-то ужасным, кроме счёта.
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:33
Не будучи болельщиком Реала, а только симпатизирующим и сочувствующим, но каждый раз, когда слышу этот Гимн- рыдаю...
Всё-таки, музыка- самое осязаемое и неповторимое в мире ИСКУССТВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:28
Санёк, скоро переключусь... На ПСЖ, скоро, Дружище, скоро...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:25
...Витёк,может уже на другую Лигу переключишься, достаточно
напихал и нам и Барсукам и чемпионам Евро-24 - Сборной Испании
в которой играют испанцы с безликим и примитивным футболом!
Не хочу ругаться,остановись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:12, ред.
Пора Анчелотти откинуть весь этот инфо-мусор, включить немого, и готовить клуб к решабельным играм в ЛЧ.
Соловья баснями не кормят, и Дело надо делать. Основная задача итальянца вкрутить остаток мозгов Вини. Ведь прямолинейная игра бразила с бесконечными обводками и отсутствием обыгрыша с партнерами порит множество моментов. Диаса Браима надо ставить в основу на пару к Джуду, от которого в одиночку мало толка в развитии атак. Себальесу надо давать больше игрового времени - умение и техника у мужика есть.

P.S. Думаю Анчи разберётся. Сколько помню, его каждый год увольняют, если Всё не выиграет.))
112910415
112910415
вчера в 15:04
никто его не уволит
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:52
Реал вынесет в финале ливерных по традиции, а групповые вопросы снимет под брестом
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 14:29
На моей памяти - с 96 года - реал никогда не ограничивался финалом. Онили станоаился чемпионом 9 раз, или выбывал в плей оф. Но да, тренеров реала и за полуфиналы выгоняли - дель боске, маур, тошак, анчи1.0.
ABir
ABir
вчера в 14:28
Конечно Карло еще не старый, и такими тренерами не разбрасываются.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:25
Вероятно, плейофом называют в королевстве не тоьько выхол из группы, но и проход сквозь этап квалификации, куда там - в четвертьфинал помойму?
allemz
allemz
вчера в 14:22
Солари вроде уже тренировал Реал и провалился с треском, стал жертвой армейцев в ЛЧ. Ему Чалов до сих пор снится, наверное
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:12
Я вообще не верю, что из Сантьяго Солари выйдет нормальный тренер. Пусть в администрации и сидит.
lotsman
lotsman
вчера в 14:11
Стрелочник всегда виноват.
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