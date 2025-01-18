Анчелотти может быть уволен из «Реала», если клуб не выйдет в плей-офф ЛЧ

Карло Анчелотти может быть уволен с поста главного тренера «Реала», если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.
Из-за последних результатов коллектива часть руководства не доверяет рулевому.
В случае увольнения Анчелотти его пост временно займет директор «Реала» Сантьяго Солари.
«Сливочные» находятся в средней части общей таблицы Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне, абсолютно убитая Барселона, отставая по ходу сезона на семь очков от Жироны, и получив от той, в двух играх восемь мячей, все же занимает второе место.
Много странностей в испанском футболе. А убогий, лишенный футбольного интеллекта Довбик становится лучшим бомбардиром лиги.
Реалу, от всего сердца хочу пожелать встать на ноги и вернуть себе былое Уважение, неважно с кем - с Анчи или без него!!!!!!!
В прошлом сезоне, абсолютно убитая Барселона, отставая по ходу сезона на семь очков от Жироны, и получив от той, в двух играх восемь мячей, все же занимает второе место.
Много странностей в испанском футболе. А убогий, лишенный футбольного интеллекта Довбик становится лучшим бомбардиром лиги.
Реалу, от всего сердца хочу пожелать встать на ноги и вернуть себе былое Уважение, неважно с кем - с Анчи или без него!!!!!!!
Соловья баснями не кормят, и Дело надо делать. Основная задача итальянца вкрутить остаток мозгов Вини. Ведь прямолинейная игра бразила с бесконечными обводками и отсутствием обыгрыша с партнерами порит множество моментов. Диаса Браима надо ставить в основу на пару к Джуду, от которого в одиночку мало толка в развитии атак. Себальесу надо давать больше игрового времени - умение и техника у мужика есть.
P.S. Думаю Анчи разберётся. Сколько помню, его каждый год увольняют, если Всё не выиграет.))
Соловья баснями не кормят, и Дело надо делать. Основная задача итальянца вкрутить остаток мозгов Вини. Ведь прямолинейная игра бразила с бесконечными обводками и отсутствием обыгрыша с партнерами порит множество моментов. Диаса Браима надо ставить в основу на пару к Джуду, от которого в одиночку мало толка в развитии атак. Себальесу надо давать больше игрового времени - умение и техника у мужика есть.
P.S. Думаю Анчи разберётся. Сколько помню, его каждый год увольняют, если Всё не выиграет.))