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Бывший тренер «Реала» может возглавить сборную Бельгии

вчера, 15:54

Сборная Бельгии ведёт поиски главного тренера после увольнения Доменико Тедеско.

Как сообщается, сейчас Бельгия вступила в переговоры с экс-наставником «Реала» и сборной Испании Хуленом Лопетеги.

Последним местом работы испанского специалиста был «Вест Хэм».

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0
вчера в 19:51
В бельгийской ФФ явно сидят какие-то мазохисты ).
drug01
drug01
вчера в 17:06
Пожалуй этот тренер Бельгии не поможет!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:35
Благодарю Вас за понимание и участие в моей ситуации. Но прошу Вас, понять меня правильно, я, изо всех сил старался не обращать внимание на систематические провокации, но когда дело доходит до откровенной лжи в мой адрес- это становится нестерпимым. Пусть он пишет что угодно- мне всё равно, но при этом, пусть навсегда и окончательно оставит меня в покое.

Конечно Вы правы, за долгое время проведенное мною на Соккере, я познакомился с очень приятными и честными людьми, с которыми и сейчас общаюсь, и не только на Соккере. Вас, еще раз благодарю- за теплое участие в моей ситуации!!! Всего доброго, и надеюсь- до встречи!!!

С Уважением!!!
nsbysbg7fbbc
nsbysbg7fbbc
вчера в 16:31
В бельгии уже нет нормальных игроков,середняки,тренер не поможет
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:23
Уходить или нет - это дело Ваше, мы бы не хотели этого исхода, но решать за пользователей это не можем.

Предлагаем просто не читать комментарии некоторых пользователей, тем более не вступать в какие-то дебаты. Помимо некоторых регулярных нарушителей и просто некоторых с кем Вы не желаете быть в контакте есть ряд тех, кто Вам приятен как собеседник, есть просто возможность оставлять комментарии без реакции на комментарии других, предполагаю что хорошее всё ещё перевешивает плохое для Вас, так что будет жаль бросать активность полностью ввиду некоторых неприятных случаев, в отношении которых принимаются соответствующие меры, а также с учётом возможности игнорирования пользователей.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:19
Здравствуйте.

Мы следим за данной ситуацией и стараемся принимать соответствующие меры быстро.

Личные оскорбления пользователей не разрешены, как и провокация и троллинг в их адрес, именно по данной причине тот пользователь и был неоднократно забанен пожизненно.

Мы видим и понимаем, при этом технически нельзя кому-то перекрыть доступ к сайту в плане новых аккаунтов, это невозможно сделать, вдобавок в некоторых случаях пользователь может вести себя лучше, но в ряде случаев происходит то же самое, и тогда мы снова баним пожизненно, однако нельзя убрать возможность возвращения пользователя на сайт, это не из возможного технически, при этом мы стараемся оперативно реагировать если пользователь приходит снова и начинает нарушать правила, в случае о котором Вы говорите в частности.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:04
Тедеско и Лопетеги - два сапога пара.
только не различить, какой из них правый или левый
Гость
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