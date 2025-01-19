Бывший тренер «Реала» может возглавить сборную Бельгии

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вчера, 15:54

Сборная Бельгии ведёт поиски главного тренера после увольнения Доменико Тедеско.

Как сообщается, сейчас Бельгия вступила в переговоры с экс-наставником «Реала» и сборной Испании .

Последним местом работы испанского специалиста был «Вест Хэм».