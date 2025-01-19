Бывший тренер «Реала» может возглавить сборную Бельгии

Сборная Бельгии ведёт поиски главного тренера после увольнения Доменико Тедеско.
Как сообщается, сейчас Бельгия вступила в переговоры с экс-наставником «Реала» и сборной Испании Хуленом Лопетеги.
Последним местом работы испанского специалиста был «Вест Хэм».
Конечно Вы правы, за долгое время проведенное мною на Соккере, я познакомился с очень приятными и честными людьми, с которыми и сейчас общаюсь, и не только на Соккере. Вас, еще раз благодарю- за теплое участие в моей ситуации!!! Всего доброго, и надеюсь- до встречи!!!
С Уважением!!!
Конечно Вы правы, за долгое время проведенное мною на Соккере, я познакомился с очень приятными и честными людьми, с которыми и сейчас общаюсь, и не только на Соккере. Вас, еще раз благодарю- за теплое участие в моей ситуации!!! Всего доброго, и надеюсь- до встречи!!!
С Уважением!!!
Предлагаем просто не читать комментарии некоторых пользователей, тем более не вступать в какие-то дебаты. Помимо некоторых регулярных нарушителей и просто некоторых с кем Вы не желаете быть в контакте есть ряд тех, кто Вам приятен как собеседник, есть просто возможность оставлять комментарии без реакции на комментарии других, предполагаю что хорошее всё ещё перевешивает плохое для Вас, так что будет жаль бросать активность полностью ввиду некоторых неприятных случаев, в отношении которых принимаются соответствующие меры, а также с учётом возможности игнорирования пользователей.
Предлагаем просто не читать комментарии некоторых пользователей, тем более не вступать в какие-то дебаты. Помимо некоторых регулярных нарушителей и просто некоторых с кем Вы не желаете быть в контакте есть ряд тех, кто Вам приятен как собеседник, есть просто возможность оставлять комментарии без реакции на комментарии других, предполагаю что хорошее всё ещё перевешивает плохое для Вас, так что будет жаль бросать активность полностью ввиду некоторых неприятных случаев, в отношении которых принимаются соответствующие меры, а также с учётом возможности игнорирования пользователей.
Мы следим за данной ситуацией и стараемся принимать соответствующие меры быстро.
Личные оскорбления пользователей не разрешены, как и провокация и троллинг в их адрес, именно по данной причине тот пользователь и был неоднократно забанен пожизненно.
Мы видим и понимаем, при этом технически нельзя кому-то перекрыть доступ к сайту в плане новых аккаунтов, это невозможно сделать, вдобавок в некоторых случаях пользователь может вести себя лучше, но в ряде случаев происходит то же самое, и тогда мы снова баним пожизненно, однако нельзя убрать возможность возвращения пользователя на сайт, это не из возможного технически, при этом мы стараемся оперативно реагировать если пользователь приходит снова и начинает нарушать правила, в случае о котором Вы говорите в частности.
Мы следим за данной ситуацией и стараемся принимать соответствующие меры быстро.
Личные оскорбления пользователей не разрешены, как и провокация и троллинг в их адрес, именно по данной причине тот пользователь и был неоднократно забанен пожизненно.
Мы видим и понимаем, при этом технически нельзя кому-то перекрыть доступ к сайту в плане новых аккаунтов, это невозможно сделать, вдобавок в некоторых случаях пользователь может вести себя лучше, но в ряде случаев происходит то же самое, и тогда мы снова баним пожизненно, однако нельзя убрать возможность возвращения пользователя на сайт, это не из возможного технически, при этом мы стараемся оперативно реагировать если пользователь приходит снова и начинает нарушать правила, в случае о котором Вы говорите в частности.
только не различить, какой из них правый или левый
только не различить, какой из них правый или левый