Игрок «Ливерпуля» любопытным образом отпраздновал гол в ворота «Лилля»

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт забил гол в матче Лиги чемпионов с «Лиллем».
Игрок отличился на 67-й минуте, сделав счёт 2:1 в пользу мерсисайдцев.
После гола хавбек показал жест рукой, а затем сделал вид, что режет горло. Такое празднование вызвало ажиотаж в социальных сетях. Некоторые предположили, что это связано с возможным уходом игрока из клуба. По слухам, игрок мог перейти в «Брайтон» или дортмундскую «Боруссию».
Однако футболист подтвердил, что не намерен покидать «Ливерпуль» в ближайшее время, и сообщил, что его празднование было призвано продемонстрировать это. На вопрос ведущей Amazon Prime Гэбби Логан, что означает его действие, Эллиотт ответил:
Я не ухожу. Я сказал это в интервью на днях, это моя команда. Это мой клуб.
Посмотрите повнимательнее, мой ВАР показывает сдвиг жеста у горла в бок, а это общеизвестный знак - "Надо обмыть"!)))
Посмотрите повнимательнее, мой ВАР показывает сдвиг жеста у горла в бок, а это общеизвестный знак - "Надо обмыть"!)))
- Достали! Я уже "сыт по горло" вашими дурацкими сплетнями!
Никуда я не собираюсь уходить из "Ливерпуля"! Это - мой клуб!)
- Достали! Я уже "сыт по горло" вашими дурацкими сплетнями!
Никуда я не собираюсь уходить из "Ливерпуля"! Это - мой клуб!)