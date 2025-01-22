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Игрок «Ливерпуля» любопытным образом отпраздновал гол в ворота «Лилля»

вчера, 14:31
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт забил гол в матче Лиги чемпионов с «Лиллем».

Игрок отличился на 67-й минуте, сделав счёт 2:1 в пользу мерсисайдцев.

После гола хавбек показал жест рукой, а затем сделал вид, что режет горло. Такое празднование вызвало ажиотаж в социальных сетях. Некоторые предположили, что это связано с возможным уходом игрока из клуба. По слухам, игрок мог перейти в «Брайтон» или дортмундскую «Боруссию».

Однако футболист подтвердил, что не намерен покидать «Ливерпуль» в ближайшее время, и сообщил, что его празднование было призвано продемонстрировать это. На вопрос ведущей Amazon Prime Гэбби Логан, что означает его действие, Эллиотт ответил:

Я не ухожу. Я сказал это в интервью на днях, это моя команда. Это мой клуб.

Игрок «Ливерпуля» любопытным образом отпраздновал гол в ворота «Лилля» Игрок «Ливерпуля» любопытным образом отпраздновал гол в ворота «Лилля» Игрок «Ливерпуля» любопытным образом отпраздновал гол в ворота «Лилля»

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 16:21
Ожидания после прочтения заголовка не оправдались. Обычное празднование.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:12
Причем на нижнем фото вообще четко видно какие пальцы прижаты к ладони а какие в "козу"!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:11
Да не под тем ракурсом рассматривали этот жест!
Посмотрите повнимательнее, мой ВАР показывает сдвиг жеста у горла в бок, а это общеизвестный знак - "Надо обмыть"!)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:29
Наверное когда ни будь , всё же будет проводится , что вроде конкурса на " Лучшее необычное празднование гола"...)
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:08
Видимо, этот жест Харли надо понимать надо так:
- Достали! Я уже "сыт по горло" вашими дурацкими сплетнями!
Никуда я не собираюсь уходить из "Ливерпуля"! Это - мой клуб!)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:05
Ничего любопытного - он не первооткрыватель этого жеста даже среди игроков Ливерпуля. Ну и, ясен пень, нашлись тролли, которые стали писать, мол, тот вообще вскрыться хочет. Одним словом - маразм крепчал!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:37
Живодёрский какой-то жест...
112910415
112910415
вчера в 14:37
суета сует, короче
Гость
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