1737545461

вчера, 14:31

Полузащитник «Ливерпуля» забил гол в матче Лиги чемпионов с «Лиллем».

Игрок отличился на 67-й минуте, сделав счёт 2:1 в пользу мерсисайдцев.

После гола хавбек показал жест рукой, а затем сделал вид, что режет горло. Такое празднование вызвало ажиотаж в социальных сетях. Некоторые предположили, что это связано с возможным уходом игрока из клуба. По слухам, игрок мог перейти в «Брайтон» или дортмундскую «Боруссию».

Однако футболист подтвердил, что не намерен покидать «Ливерпуль» в ближайшее время, и сообщил, что его празднование было призвано продемонстрировать это. На вопрос ведущей Amazon Prime Гэбби Логан, что означает его действие, Эллиотт ответил: