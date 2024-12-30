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«Соседи». «Крылья Советов» представили ролик, посвящённый Новому году

вчера, 16:15

Самарские «Крылья Советов» выпустили третью серию сериала «Соседи», приуроченную к Новому году.

По сюжету, за праздничным столом собираются болельщики различных клубов РПЛ.

Предыдущие эпизоды сериала были опубликованы 11 апреля и 31 октября 2024-го.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:22, ред.
Доброго Здоровья, Alex!
Что западного вы увидели в этом новогоднем поздравительном ролике? По мне так он снят в стиле КВНовского капустника, как раз присущего нашему отечественному, заложенному ещё в советские времена в конце восьмидесятых и продолжающихся по сей день творчеству. И снят он простыми любителями на голом энтузиазме, обычными болельщиками, горячо любящими свой самарский футбольный клуб, иногда подрабатывающими ведущими на праздничных мероприятиях и корпоративах, а не профессионалами. И особо хочу заметить, что самарскому бюджету это креативное видео обошлось абсолютно бесплатно. Ну а о футболе эта творческая бригада думает всегда, иначе бы не родился такой замечательный юморной и позитивный сюжет на футбольную тематику.
Болейте за своих, а не против чужих!
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:53
Молодцы самарцы! Спасибо Урманову и его команде за красивый ролик, с юморными и главное не кого не обижающими и не оставляющими без внимания моментами. Учись Динамо, как нужно ставить тематическое видео.
Болейте за своих, а не против чужих!
memphis
memphis ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:46
Если бы ты знал кто эти парни в ролике, то не писал бы то чего не знаешь
memphis
memphis
вчера в 16:45
Очень круто и тонко!
протон
протон
вчера в 16:32
Спасибо за такое креативное, весёлое поздравление!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:30, ред.
Откуда такая тяга у наших клубов к подобным видосикам? Мне кажется, что это обыкновенное копирование западных образов. Интересно, во сколько обошёлся ролик Крыльям Советов, находящимся на содержании у бюджета Самарской области? Кто разрешил такие затраты? Футбольный клуб должен думать только о футболе... А не о том, как освоить бюджетные деньги...
2s4pgvwmctjr
2s4pgvwmctjr
вчера в 16:30
Про цска классно получилось.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:25
Зачётный видос.
ЦСКА: "Мы всегда первые!"
КС: "Нет, вы шестые..."
А подарки Зениту отдельный эксклюзив...))
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