«Соседи». «Крылья Советов» представили ролик, посвящённый Новому году

Самарские «Крылья Советов» выпустили третью серию сериала «Соседи», приуроченную к Новому году.
По сюжету, за праздничным столом собираются болельщики различных клубов РПЛ.
Предыдущие эпизоды сериала были опубликованы 11 апреля и 31 октября 2024-го.
ЦСКА: "Мы всегда первые!"
КС: "Нет, вы шестые..."
А подарки Зениту отдельный эксклюзив...))
ЦСКА: "Мы всегда первые!"
КС: "Нет, вы шестые..."
А подарки Зениту отдельный эксклюзив...))
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!