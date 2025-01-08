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Игрок «Ньюкасла» отпраздновал гол в ворота «Арсенала» в стиле Анри

сегодня, 18:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон отпраздновал гол в первом матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги с «Арсеналом» (2:0), подражая бывшему футболисту лондонской команды Тьерри Анри.

Форвард забил второй мяч своего клуба на 51-й минуте. После гола он отпраздновал забитый мяч, позируя рядом с угловым флажком.

Игрок «Ньюкасла» отпраздновал гол в ворота «Арсенала» в стиле Анри Игрок «Ньюкасла» отпраздновал гол в ворота «Арсенала» в стиле Анри

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 20:07
Случайно подошел и случайно потрогал флажок...... а уже сразу нашли сравнение.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:38
это был отличный матч Ньюкасла, а Гордон герой матча)))
сороки даже автобус в последние 15 мин могли себе позволить.
жаль, Дубравка уходит на заработки в КСА.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:25
Сороки.... Что с них взять...))
SHEARER
SHEARER
сегодня в 19:16
Да я больше чем уверен, что у Гордона даже в голове не было, праздновать этот гол в стиле Анри!
Capral
Capral
сегодня в 19:05
Ещё и издевается, г......н.
Всё, чем он может подражать Анри- это только этим жестом и ничем другим.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 19:02
Надо было ещё четыре пальца второй рукой показать, тогда троллинг был бы полным.
Гость
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