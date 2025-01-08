Игрок «Ньюкасла» отпраздновал гол в ворота «Арсенала» в стиле Анри

Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон отпраздновал гол в первом матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги с «Арсеналом» (2:0), подражая бывшему футболисту лондонской команды Тьерри Анри.
Форвард забил второй мяч своего клуба на 51-й минуте. После гола он отпраздновал забитый мяч, позируя рядом с угловым флажком.
сороки даже автобус в последние 15 мин могли себе позволить.
жаль, Дубравка уходит на заработки в КСА.
сороки даже автобус в последние 15 мин могли себе позволить.
жаль, Дубравка уходит на заработки в КСА.
Всё, чем он может подражать Анри- это только этим жестом и ничем другим.
Всё, чем он может подражать Анри- это только этим жестом и ничем другим.