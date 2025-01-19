Месси необычно отпраздновал гол в ворота мексиканского клуба

1737301414

вчера, 18:43

Нападающий «Интер Майами» забил мяч в контрольном матче с «Америкой».

Футболист отметился на 34-й минуте, сравняв счёт. Гол футболист отпраздновал, подняв три пальца и изобразив ноль. По информации источника, такой жест он адресовал мексиканским болельщикам после того, как подвергся насмешкам с их стороны в первом тайме, намекая на количество титулов чемпионов мира сборной Аргентины по сравнению с Мексикой.