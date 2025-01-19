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Месси необычно отпраздновал гол в ворота мексиканского клуба

вчера, 18:43

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил мяч в контрольном матче с «Америкой».

Футболист отметился на 34-й минуте, сравняв счёт. Гол футболист отпраздновал, подняв три пальца и изобразив ноль. По информации источника, такой жест он адресовал мексиканским болельщикам после того, как подвергся насмешкам с их стороны в первом тайме, намекая на количество титулов чемпионов мира сборной Аргентины по сравнению с Мексикой.

Месси необычно отпраздновал гол в ворота мексиканского клубаМесси необычно отпраздновал гол в ворота мексиканского клуба Месси необычно отпраздновал гол в ворота мексиканского клуба

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:44
Лео Месси всё правильно сделал, ответив таким способом.
Agamaga__05
Agamaga__05
вчера в 23:21
Пальцами одной руки Месси успокоил мексиканцев.
Роналду бы не смог. Ему нечего показать. У него тоже ноль.
49xjhverbthy
49xjhverbthy
вчера в 18:51
Этот эпизод показывает, что даже такие великие игроки, как Месси, не остаются равнодушными к критике и могут реагировать эмоционально. Его жест был своего рода ответом на провокации болельщиков, но, возможно, это также подчеркивает важность уважения между командами и фанатами. В любом случае, футбол — это игра эмоций, и такие моменты добавляют ей остроты.
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