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Черчесов покинул сборную Казахстана

сегодня, 11:49

Российский тренер Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной Казахстана. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Также расположение «ястребов» покинул штаб 61-летнего специалиста.

Напомним, Черчесов тренировал сборную Казахстана с июля 2024 года. Под его руководством казахская национальная команда сыграл шесть матчей (ничья и пять поражений).

Ранее сообщалось, что интерес к Черчесову проявляет «Персеполис».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 13:35
Всему в этой жизни приходит конец. Как и тренерскому мастерству. Черчесов начал скользить вниз с 20 года, постепенно и неуклонно. А его работа со сборной РФ в последние годы - это жуть. Вспомним хотя бы 0:5 от Сербии. Игры не было никакой. Ему бы взять паузу, перезагрузиться, но он ринулся снова в омут. И теперь такой позорище со сб. Казахстана. К тому же он совсем неадекватен. Не признает очевидного. Уверяет. что в сб. Казахстана было все ок. Но при Адиеве это была совсем другая команда и другая игра. Вот эта упертость Черчесова его и подвела. Теперь видимо он уже никому не нужен как тренер.
112910415
112910415
сегодня в 13:03
но почему ?!
всё по плану же шло ...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:39, ред.
Привет Толя...! Ну , что ЧЕ посильнее ЧМ здесь бы я с тобой поспорил. Бразилия, Уругвай, Аргентина....да и др. Латиноамериканские страны. Плюс Африка.....
И старое вспоминаю , что бы человека не тролили. Все таки у него были и успехи как с Сборной так и с Спартаком да и как вратарь он был не плохой.
Foxes
Foxes
сегодня в 12:38
Всё! Наелся, наработался.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:38
Мутный народ (казахи). Чё хотели от Стаса, сами не знают.
shur
shur ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 12:32
...такова жесткая реальнсть,от любви до ненависти один шаг, громкая победа (хоть и бронированным автобусом) над испанцами
по пенальти,Нога от Бога, как будто сплотила наших болельщиков,
пусть на короткое время,но это факт! Теперь не ладится, но подколы
подколами, если чел хочет работать,ну этого ещё никто не запрещал!
протон
протон
сегодня в 12:26
Я с вами, во-первых, прощаюсь. У меня складывается впечатление, что вы плохо говорите по-казахски
протон
протон
сегодня в 12:25
Ну не покинул, а сменил пункт постоянной дислокации.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 12:08, ред.
А с Гусом Хидинком в 2008 г в призёрах были. А всем известно, что ЧЕ по уровню повыше ЧМ будет. И зачем вспоминать старое. Сейчас Черчесов нулевой тренер Алиев в Лиге наций показал уровень казахов, а чабан полностью провалился , его время ушло. К тому же завышенное самомнение.
66zjpfb8fdka
66zjpfb8fdka
сегодня в 12:06
Зачем он вообще связался с такой сборной.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:05
)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:01, ред.
Ну если вспомним , кто Казахам противостоял в группе , то результат ожидаем...и наша сборная так бы и сыгрвла....Ну а так Саламыч единственный кто нашу Российскую сборную вывел в восьмерку сильнейших. И больше ни кто таких результатов не добивался.
Так что зря смеемся над ним граждане грамодяне .
sihafazatron
sihafazatron ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 11:54
Если только на роль шашлычника))
shlomo
shlomo
сегодня в 11:54
Долго еще его продержали....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:54
Ожидаемо. Сколько этот антифутбол можно было терпеть?
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 11:53
Можно теперь в Сити идти, там главному тренеру требуется учитель русского и узбекского языка. 🤔
Гость
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