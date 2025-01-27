Черчесов покинул сборную Казахстана

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сегодня, 11:49

Российский тренер покинул пост наставника сборной Казахстана. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Также расположение «ястребов» покинул штаб 61-летнего специалиста.

Напомним, Черчесов тренировал сборную Казахстана с июля 2024 года. Под его руководством казахская национальная команда сыграл шесть матчей (ничья и пять поражений).

Ранее сообщалось, что интерес к Черчесову проявляет «Персеполис».