Черчесов покинул сборную Казахстана

Российский тренер Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной Казахстана. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Также расположение «ястребов» покинул штаб 61-летнего специалиста.
Напомним, Черчесов тренировал сборную Казахстана с июля 2024 года. Под его руководством казахская национальная команда сыграл шесть матчей (ничья и пять поражений).
Ранее сообщалось, что интерес к Черчесову проявляет «Персеполис».
И старое вспоминаю , что бы человека не тролили. Все таки у него были и успехи как с Сборной так и с Спартаком да и как вратарь он был не плохой.
И старое вспоминаю , что бы человека не тролили. Все таки у него были и успехи как с Сборной так и с Спартаком да и как вратарь он был не плохой.