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В «Сьоне» оценили состояние здоровья Миранчука

сегодня, 11:38

Президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил, что полузащитник швейцарского клуба Антон Миранчук полностью восстановился после травмы.

Он в хорошем состоянии, у него ничего не болит. Думаю, теперь тренер сможет выпустить его в стартовом составе.

Напомним, Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне чемпионата Швейцарии 29-летний россиянин сыграл 9 матчей, в которых отметился лишь жёлтой карточкой.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сьона» Дидье Толо недоволен игрой Миранчука.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 12:31
Плохой знак для Миранчука - результаты команды. В матчах с Антоном в составе - ни одной победы и пять поражений. А пока он был травмирован, четыре победы в пяти матчах. Антон пока не забил, ни разу не ассистировал и получил одну желтую карточку за девять матчей, пять раз был в старте. Наставник Сьона в разговоре с журналистами раскритиковал игру Антона. Толо сказал, что на данный момент то, что делает Миранчук, недостаточно хорошо для него. Тренер отметил, что российский футболист не справляется как в техническом плане, так и в плане отношения к делу. В Общем не везёт пока Антону с завоеванием Европы.)
dnm956xvqtj3
dnm956xvqtj3
сегодня в 12:09
Пошел по пути Захаряна, наверное, очень устал.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:56
Пока Антону нечем похвалиться... здоровья и главное не присесть плотно на лавочку.
Гость
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