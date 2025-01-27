В «Сьоне» оценили состояние здоровья Миранчука

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сегодня, 11:38

Президент «Сьона» сообщил, что полузащитник швейцарского клуба полностью восстановился после травмы.

Он в хорошем состоянии, у него ничего не болит. Думаю, теперь тренер сможет выпустить его в стартовом составе.

Напомним, Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне чемпионата Швейцарии 29-летний россиянин сыграл 9 матчей, в которых отметился лишь жёлтой карточкой.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сьона» Дидье Толо недоволен игрой Миранчука.