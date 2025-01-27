Кузяев о своём будущем: «Рановато мне возвращаться в Россию»

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сегодня, 11:28

Полузащитник «Гавра» сообщил, что летом у него была возможность вернуться в «Зенит», но он пока намерен играть за границей.

Я не буду рассказывать подробности наших разговоров, что, если будет интересно, можно будет рассмотреть такой вариант. Одного года в Европе мне недостаточно. Я приходил сюда не для галочки, что вот, я поиграл в Европе, какой я молодец, теперь можно возвращаться обратно. Нет. Рановато мне возвращаться в Россию. Мне надо ещё попытаться здесь.

Кузяев перешёл в «Гавр» из «Зенита» в июле 2023 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 32-летний россиянин сыграл 12 матчей в Лиге 1 (гол и жёлтая карточка) и один матч в Кубке Франции (жёлтая карточка). После девятнадцати туров «Гавр» занимает последнее место в турнирной таблице.

Напомним, недавно Кузяев оправился от повреждения.