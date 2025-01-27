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Кузяев о своём будущем: «Рановато мне возвращаться в Россию»

сегодня, 11:28

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сообщил, что летом у него была возможность вернуться в «Зенит», но он пока намерен играть за границей.

Я не буду рассказывать подробности наших разговоров, что, если будет интересно, можно будет рассмотреть такой вариант. Одного года в Европе мне недостаточно. Я приходил сюда не для галочки, что вот, я поиграл в Европе, какой я молодец, теперь можно возвращаться обратно. Нет. Рановато мне возвращаться в Россию. Мне надо ещё попытаться здесь.

Кузяев перешёл в «Гавр» из «Зенита» в июле 2023 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 32-летний россиянин сыграл 12 матчей в Лиге 1 (гол и жёлтая карточка) и один матч в Кубке Франции (жёлтая карточка). После девятнадцати туров «Гавр» занимает последнее место в турнирной таблице.

Напомним, недавно Кузяев оправился от повреждения.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:14
так или иначе, нашёл себя парень
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:14
Судя по всему Гавр вместе с Кузчеввм вылетит из Лиги 1. Вот тогда он скажет ,Теперь пора в Россию
Вещий
Вещий
сегодня в 12:02
Конечно рано..... еще пару лет и к Саудитам...:))))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:56
Главное верить в свои мечты , но и не забывать при этом и про свой возраст ..)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:54
Хочет в ихнем пердиве поиграть...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:29
Ему уже 32, он все еще верит, что может чего-то добиться в Европе?) Оптимист)
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