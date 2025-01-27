«Манчестер Юнайтед» вновь сделает предложение по защитнику «Лечче» Доргу

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сегодня, 15:56

В начале текущей недели «Манчестер Юнайтед» вновь обратится в «Лечче» по поводу трансфера защитника . Сумма потенциальной сделки приблизится к 40 миллионам евро, которые просят за игрока «жёлто-красные». Доргу уже согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед». «Наполи» заинтересован в трансфере 20-летнего футболиста следующим летом.

Напомним, датчанин нигерийского происхождения находится в системе «Лечче» с 17 лет. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне Доргу сыграл 21 матч в Серии А (3 гола, ассист и 3 карточки — 2 жёлтых и красная) и 2 матча в Кубке Италии. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего универсального флангового игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Лечче» подпишет защитника молодёжной сборной Португалии.