Лолита и Лепс выступят перед матчами «Зенита» с «Рубином» и «Краснодаром»

Перед матчами «Зенита» с «Рубином» и «Краснодаром» в чемпионате России на «Газпром Арене» пройдут выступления Лолиты и Григория Лепса. В сообщении пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга говорится:

Лолита, одна из главных звёзд российской эстрады выступит на «Газпром Арене» перед матчем с «Рубином», который пройдёт в последние выходные марта (точные дата и время начала встречи станут известны позднее). В программе концерта — легендарные и проверенные временем композиции, известные всем поколениям болельщиков, а также самые актуальные хиты, снискавшие популярность в актуальных социальных сетях.

Перед игрой с «Краснодаром», которая наверняка станет важнейшим поединком в битве за медали, в рамках Winline Show состоится концерт Григория Лепса. Матч пройдёт в середине апреля — дата и время начала будут объявлены дополнительно. Лауреат многочисленных фестивалей и премий исполнит для гостей «Газпром Арены» самые популярные композиции и позволит зарядиться энергией перед игрой.

Для детей в возрасте до 14 лет действует скидка в размере 50%. Для посещения матчей нужно оформить карту болельщика.