Представители «Барселоны» пропустят церемонию награждения Golden Boy

По информации источника, представители «Барселоны» не примут участия в церемонии награждения Golden Boy, которая пройдёт 16 декабря в Турине.
Присутствовать на ней должны были Ламин Ямаль, которого признали лучшим молодым футболистом года в Европе, а также игроки женской команды Вики Лопес и Айтана Бонмати. Причиной отсутствия станут различные логистические разногласия с итальянской спортивной газетой Tuttosport, являющейся организатором мероприятия.
Главным образом «Барса» хотела отправиться чартером, от чего итальянские СМИ отказались, предложив регулярный рейс. Кроме того, Tuttosport предупредил клуб, что после гала-концерта аэропорт Турина будет закрыт, а это значит, что каталонцам придётся ночевать в итальянском городе. В планы «сине-гранатовых» не входило проводить ночь вдали от дома, тем более, что в следующую субботу им предстоит важный матч с «Атлетико».