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Представители «Барселоны» пропустят церемонию награждения Golden Boy

сегодня, 18:18

По информации источника, представители «Барселоны» не примут участия в церемонии награждения Golden Boy, которая пройдёт 16 декабря в Турине.

Присутствовать на ней должны были Ламин Ямаль, которого признали лучшим молодым футболистом года в Европе, а также игроки женской команды Вики Лопес и Айтана Бонмати. Причиной отсутствия станут различные логистические разногласия с итальянской спортивной газетой Tuttosport, являющейся организатором мероприятия.

Главным образом «Барса» хотела отправиться чартером, от чего итальянские СМИ отказались, предложив регулярный рейс. Кроме того, Tuttosport предупредил клуб, что после гала-концерта аэропорт Турина будет закрыт, а это значит, что каталонцам придётся ночевать в итальянском городе. В планы «сине-гранатовых» не входило проводить ночь вдали от дома, тем более, что в следующую субботу им предстоит важный матч с «Атлетико».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:36
объяснения полностью адекватные
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:21
Не царское дело летать обычным рейсом и ночевать в отелях...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:19
Это похоже на демарш...
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