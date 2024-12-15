Представители «Барселоны» пропустят церемонию награждения Golden Boy

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сегодня, 18:18

По информации источника, представители «Барселоны» не примут участия в церемонии награждения Golden Boy, которая пройдёт 16 декабря в Турине.

Присутствовать на ней должны были , которого признали лучшим молодым футболистом года в Европе, а также игроки женской команды Вики Лопес и Айтана Бонмати. Причиной отсутствия станут различные логистические разногласия с итальянской спортивной газетой Tuttosport, являющейся организатором мероприятия.