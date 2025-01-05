Месси объяснил своё отсутствие на церемонии вручения награды в США

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сегодня, 15:46

Нападающий «Интер Майами» принёс извинения за то, что не присутствовал на вручении Президентской медали Свободы в США .

Как сообщает источник, футболист ещё несколько дней назад рассказал о своём отсутствии в письме:

Для меня большая честь быть удостоенным такого признания. Это огромная привилегия, и я глубоко за неё благодарен. К сожалению, у меня есть предварительное обязательство, и я не смогу присутствовать на церемонии в Белом доме 4 января. Однако я хочу, чтобы вы знали, что я искренне ценю этот жест.