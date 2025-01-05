Месси объяснил своё отсутствие на церемонии вручения награды в США

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси принёс извинения за то, что не присутствовал на вручении Президентской медали Свободы в США.
Как сообщает источник, футболист ещё несколько дней назад рассказал о своём отсутствии в письме:
Для меня большая честь быть удостоенным такого признания. Это огромная привилегия, и я глубоко за неё благодарен. К сожалению, у меня есть предварительное обязательство, и я не смогу присутствовать на церемонии в Белом доме 4 января. Однако я хочу, чтобы вы знали, что я искренне ценю этот жест.
При этом аргентинец допустил возможность принять награду в какой-то момент, когда он вернётся в США. Приглашение пришло к игроку в конце декабря, когда форвард уже запланировал свой отпуск.