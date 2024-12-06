«Динамо» проведёт новогодний матчдей в день заключительного матча года

Московское «Динамо» проведёт день заключительного домашнего матча команды в 2024 году в новогоднем стиле.
8 декабря болельщиков ждёт дебют новой формы, коллективное зажжение digital-ёлки, «бело-голубой» огонёк с выступлением певца Chris Yank. Также будет новогодний стол и мерч, желающие смогут сделать аквагрим или тату.
Вся эта торгашеская нечисть, давны давно убрала бы название Динамо, которое колит им глаза. Но Динамо- это Бренд, Имя, а втб- обычные банкиры, мелочные и хитрые...
Вся эта торгашеская нечисть, давны давно убрала бы название Динамо, которое колит им глаза. Но Динамо- это Бренд, Имя, а втб- обычные банкиры, мелочные и хитрые...