«Динамо» проведёт новогодний матчдей в день заключительного матча года

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вчера, 12:25

Московское «Динамо» проведёт день заключительного домашнего матча команды в 2024 году в новогоднем стиле.

8 декабря болельщиков ждёт дебют новой формы, коллективное зажжение digital-ёлки, «бело-голубой» огонёк с выступлением певца Chris Yank. Также будет новогодний стол и мерч, желающие смогут сделать аквагрим или тату.