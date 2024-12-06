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«Динамо» проведёт новогодний матчдей в день заключительного матча года

вчера, 12:25
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиЗавтра в 14:00 Не начался

Московское «Динамо» проведёт день заключительного домашнего матча команды в 2024 году в новогоднем стиле.

8 декабря болельщиков ждёт дебют новой формы, коллективное зажжение digital-ёлки, «бело-голубой» огонёк с выступлением певца Chris Yank. Также будет новогодний стол и мерч, желающие смогут сделать аквагрим или тату.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 14:00
Очередной идиотизм. Торгошня и есть торгошня. Везде, где только могут устраивают дешёвые шоу.
Вся эта торгашеская нечисть, давны давно убрала бы название Динамо, которое колит им глаза. Но Динамо- это Бренд, Имя, а втб- обычные банкиры, мелочные и хитрые...
alexamit
alexamit
вчера в 12:36
А зачем эта клоунада нужна?Играли бы лучше и был бы не один матчдей для болельщиков.
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