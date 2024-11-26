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Перед матчем «Локо» — «Динамо» пройдёт автограф-сессия Ивана Янковского

вчера, 17:15
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 19:30 Не начался

«Локомотив» объявил о программе перед ответным матчем с «Динамо» в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

На «РЖД Арене» в день игры 28 ноября посетителей ждут мастер-классы по росписи пряников в малом шатре, паровозик, который прокатит юных болельщиков по Южной площади, традиционный фестиваль еды: плов с говядиной и курицей, колбаски, шаурма и шашлык из курицы, автограф-сессия актёра Ивана Янковского в шатре у паровоза, а также квиз с партнёром «Компас» у главной сцены.

В первом поединке победу одержали «железнодорожники» со счётом 2:1.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:33
Круто, однако.
Capral
Capral
вчера в 17:57
А по какому случаю банкет?
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:41
А при чём тут Янковский? Он что, зазывает на футбол?
p5th86fkrhpc
p5th86fkrhpc
вчера в 17:30
А кто такой Иван Янковский? Неужели кроме внука Янковского нет более достойных людей.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:24, ред.
Сразу после прочтения заголовка возникает резонный вопрос - а почему хотя бы не попытаться сделать эту автограф-сессию с каким ни будь, известным ветераном Локомотива или Динамо...
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