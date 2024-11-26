Перед матчем «Локо» — «Динамо» пройдёт автограф-сессия Ивана Янковского

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вчера, 17:15

«Локомотив» объявил о программе перед ответным матчем с «Динамо» в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

На « РЖД Арене» в день игры 28 ноября посетителей ждут мастер-классы по росписи пряников в малом шатре, паровозик, который прокатит юных болельщиков по Южной площади, традиционный фестиваль еды: плов с говядиной и курицей, колбаски, шаурма и шашлык из курицы, автограф-сессия актёра Ивана Янковского в шатре у паровоза, а также квиз с партнёром «Компас» у главной сцены.

В первом поединке победу одержали «железнодорожники» со счётом 2:1.