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«Спартак» близок к приобретению Илича за 22 млн евро

вчера, 08:22

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сербский футболист «Торино» Иван Илич близок к переходу в «Спартак».

«Красно-белые» готовы предложить за игрока 22 миллиона евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне Илич отметился одним голом в 12 матчах Серии А.

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Все комментарии
nikolah
nikolah ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:17
Проблема ещё в том что он стеклянный
матос
матос ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:03
за такую цену и его травматичность, и Лотито пр-т Лацио сразу отказался от трансфера серба. А Лукойл так и прет на поводу Деяна....
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 11:42
Ну думаю этого техничного с черного континента надо еще обучать тактике и дисциплине это во первых!
Ну и главное это схожесть менталитетов!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:20
Лайк за бравого солдата Швейка.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:17
Не пойму, с чего некоторые наши клубы, в том числе "Спартак", зациклились на сербах. Ребята, конечно, крепкие, мастеровитые и для РПЛ хорошее приобретение, но я бы лучше за те же немалые деньги приобрёл двух футболистов с черного континента. Вот кто будет отдавать себя игре полностью; крепкие, скоростные, техничные и, по моемУ мнению, ни в чём не уступают, а по обозначенным параметрам превосходят сербов. "Краснодар" - яркий тому пример.
Но, видимо, у руководителей, тренеров и владельцев команд иное мнение. Им, как говорится, виднее.
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:11
Видимо так и есть. Раз уж молодой игрок из сериАла собрался в РПЛ.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:04
Надеюсь, Деян знает, что делает
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:01, ред.
За 22 ляма к нам едит дядя Ваня 😄
Apocalypse
Apocalypse
вчера в 10:38
Если это не фейк, то рискну предположить,что мы скоро новость и по Солари увидим.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:30
За 22 ляма... ???????....фейк.....в два раза больше чем за Солареса....))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:25
"Как ни хвалят жену соседа....
Но пока сам не убедишься в пригодности, смысла обсуждать нет...."
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 10:24
Если до 22г наши переплачивали 30%, то нынче переплата не менее 50%, в принципе норм
Igo0rek
Igo0rek ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 09:51
Какие проблемы в стране должен решать Спартак?
c3sv2y6hjf6a
c3sv2y6hjf6a
вчера в 09:46
Нефти в России много, чтобы скупить по миру всякий ширпотреб хватит.
uhbmzeedc8h3
uhbmzeedc8h3
вчера в 09:36
Судя по его последней статистики и его нежелания сюда ехать, получается бестолковый трансфер
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:33
Да он просто больше никому не нужен)))
lotsman
lotsman
вчера в 09:33
Если правильно сказать, то Илич не перейдёт, а его продадут за 22 +, поскольку сам Илич против такого трансфера.)
magnum3000
magnum3000
вчера в 09:26
Не многовато ли для травмированного игрока?
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов
вчера в 09:14, ред.
    Храневец
    Храневец
    вчера в 09:01
    Скромненько ,но со вкусом!!!
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 08:58, ред.
    Ну, это новый уровень зашкваров, раньше были зашквары по полтора и два с половиной миллиона евро вникуда, теперь будет зашквар крупного калибра - 22 млн евро вникуда. А Станкович своих братюнь к себе тащит чтобы свою банду собрать тех, с кем ему будет на душе спокойнее, ровнее и комфортнее, а как они играть будут уже не важно, главное корешей подтянуть. Зреет новая беда в Спартаке.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 08:51
    Левандовски дешевле стоит, Спартаку девать денег некуда, видимо.
    69Haya96
    69Haya96
    вчера в 08:48
    «Спартаку» нужны трансферы на вторую половину РПЛ, чтобы сохранить темп, но этот...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 08:33
    Он же не хотел в РПЛ, что изменилось? Неужели игрок совсем без амбиций?
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
    вчера в 08:31
    Никого не интересует польза стране. На таких трансферах многие бабки делают, а это важнее
    Eugene Natsmith
    Eugene Natsmith
    вчера в 08:24
    Не могу никак понять зачем покупать легионеров при условии того что участие в ЛЧ/ЛЕ не предусмотрено? Эти деньги можно было бы потратить с куда большей пользой внутри страны.
    Гость
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