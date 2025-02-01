«Спартак» близок к приобретению Илича за 22 млн евро

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вчера, 08:22

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сербский футболист «Торино» близок к переходу в «Спартак».

«Красно-белые» готовы предложить за игрока 22 миллиона евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне Илич отметился одним голом в 12 матчах Серии А.