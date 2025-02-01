«Спартак» близок к приобретению Илича за 22 млн евро

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сербский футболист «Торино» Иван Илич близок к переходу в «Спартак».
«Красно-белые» готовы предложить за игрока 22 миллиона евро с учетом бонусов.
В текущем сезоне Илич отметился одним голом в 12 матчах Серии А.
Ну и главное это схожесть менталитетов!
Ну и главное это схожесть менталитетов!
Но, видимо, у руководителей, тренеров и владельцев команд иное мнение. Им, как говорится, виднее.
Но, видимо, у руководителей, тренеров и владельцев команд иное мнение. Им, как говорится, виднее.
Но пока сам не убедишься в пригодности, смысла обсуждать нет...."
Но пока сам не убедишься в пригодности, смысла обсуждать нет...."