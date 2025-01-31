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Агент Шамара Николсона подтвердил, что игрок остаётся в «Спартаке»

вчера, 13:42

Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, сообщил, что футболист остаётся в московском клубе.

Шамар заявил, что хочет остаться в «Спартаке», можно ли тогда утверждать, что зимой он точно не покинет команду? Да. Мы с первого дня с большим уважением относимся к клубу. С таким же уважением мы относимся и к тренеру Деяну Станковичу.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:57, ред.
"С большим уважением относимся" это не объяснение причин задержки этого балласта в составе Спартака. С большим уважением и любовью мы относимся к деньгам из бензоколонки. Зато эта задержка мигом сбивает с глаз розовые очки по поводу нового спортивного директора, а я то уже понадеялся что нам человека привели нормального на должность, но рано радоваться начал похоже. Даже балласт ненужный пока сплавить не может. Лучше бы Медину оставили, от него хоть какой то прок имеется, он хоть офсайдную линию держать может
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:06, ред.
Да, пусть остаётся пока. В нынешний ситуации, если Николсон уйдёт, то "Спартак" останется по сути с одним форвардом - Угальде. Что будет очень плохо для команды, ведущей борьбу за медали РПЛ. А вообще, руководству "Спартака", после ухода Соболева, давно уже нужно задуматься о подписании сильного высокорослого нападающего.
У Николсона слабая техническая подготовка, а также проблемы с первым пасом и игровым интеллектом, учитывая всё это - пользы от него для "Спартака" немного. Николсон - это "деревянный" футболист, попросту говоря, сколько моментов для взятия ворот он загубил, не счесть...
протон
протон
вчера в 14:29
С другой стороны 3 гола за 9 матчей не так уж и плохо для напа на подмену.
hhywy3e4dzcb
hhywy3e4dzcb
вчера в 14:21
Явно не игрок Спартака.
n7yqmtejyv94
n7yqmtejyv94
вчера в 14:14
Где ему еще столько платить будут.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 14:10
Думаю Станкович с Кахигао решили проблему легионерского места уже решенной продажей Бабича. Другого объяснения того что его вчера не было в составе нет.Место под Илича. Негр хрен с ним до лета пусть хоть скидывает в штрафной на того кто порасторопней. Летом на выход Абена и Мангаш.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:00
Руками и ногами за такой контракт... даже если не подходишь...
Гость
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