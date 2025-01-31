Агент Шамара Николсона подтвердил, что игрок остаётся в «Спартаке»

Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, сообщил, что футболист остаётся в московском клубе.
Шамар заявил, что хочет остаться в «Спартаке», можно ли тогда утверждать, что зимой он точно не покинет команду? Да. Мы с первого дня с большим уважением относимся к клубу. С таким же уважением мы относимся и к тренеру Деяну Станковичу.
У Николсона слабая техническая подготовка, а также проблемы с первым пасом и игровым интеллектом, учитывая всё это - пользы от него для "Спартака" немного. Николсон - это "деревянный" футболист, попросту говоря, сколько моментов для взятия ворот он загубил, не счесть...
У Николсона слабая техническая подготовка, а также проблемы с первым пасом и игровым интеллектом, учитывая всё это - пользы от него для "Спартака" немного. Николсон - это "деревянный" футболист, попросту говоря, сколько моментов для взятия ворот он загубил, не счесть...