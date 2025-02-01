Руководство «Ювентуса» приняло решение по Мотте

Руководство «Ювентуса» в лице исполнительного директора Маурицио Сканавино и спортивного директора Кристиано Джунтоли по-прежнему доверяет главному тренеру команды Тиаго Мотте. Сканавино и Джунтоли считают, что Мотта молодой и талантливый специалист, а на результаты клуба повлияло большое количество травм. Поэтому в «Ювентусе» намерены дать ещё время 42-летнему бразильцу. Однако перед ним поставлены минимальные задачи на сезон — занять четвёртое место в Серии А и пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, после двадцати двух туров «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. А в 1/16 Лиги чемпионов «старая синьора» встретится с ПСВ.