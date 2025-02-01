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Руководство «Ювентуса» приняло решение по Мотте

вчера, 09:43

Руководство «Ювентуса» в лице исполнительного директора Маурицио Сканавино и спортивного директора Кристиано Джунтоли по-прежнему доверяет главному тренеру команды Тиаго Мотте. Сканавино и Джунтоли считают, что Мотта молодой и талантливый специалист, а на результаты клуба повлияло большое количество травм. Поэтому в «Ювентусе» намерены дать ещё время 42-летнему бразильцу. Однако перед ним поставлены минимальные задачи на сезон — занять четвёртое место в Серии А и пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, после двадцати двух туров «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. А в 1/16 Лиги чемпионов «старая синьора» встретится с ПСВ.

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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:52
Плешивому вроде как и проще цели ставили, такая любовь к нему была....
pxcbgnh4x7za
pxcbgnh4x7za
вчера в 11:36
Цели поставили вполне выполнимые, теперь очередь за командой и её молодым тренером
69Haya96
69Haya96
вчера в 11:03
Они просто реалисты, как Пеп...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:54
Доверие важный капитал))) Мотта заслужил чтоб ему дали год полтора на команду
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:51
Какое 3 четвёртое место. Это что за цель такая.
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