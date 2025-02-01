Руководство «Ювентуса» приняло решение по Мотте

1738392237

вчера, 09:43

Руководство «Ювентуса» в лице исполнительного директора Маурицио Сканавино и спортивного директора Кристиано Джунтоли по-прежнему доверяет главному тренеру команды . Сканавино и Джунтоли считают, что Мотта молодой и талантливый специалист, а на результаты клуба повлияло большое количество травм. Поэтому в «Ювентусе» намерены дать ещё время 42-летнему бразильцу. Однако перед ним поставлены минимальные задачи на сезон — занять четвёртое место в Серии А и пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.